Адвокат по делу Талькова заявила о причастности Азизы к убийству артиста 30 лет назад

Москва, 6 октября. Известная певица Азиза может быть причастна к убийству артиста Игоря Талькова, которое произошло 30 лет назад. Об этом заявила адвокат Нина Аверина.

Юрист в эксклюзивном комментарии ФАН рассказала, что ведущие расследование в курсе, что дело необходимо переквалифицировать, однако никто не торопится этим заниматься. При этом ход рассмотрению был дан еще в 2018 году. Аверина отметила, что ее не устраивает работа правоохранителей, в связи с чем она лично пойдет на встречу с главным следователем Петербурга 20 октября.

По словам Авериной, имеются доказательства для направления уголовного дела в суд. Для завершения процесса необходимо предъявить обвинения, завершить следствие. Согласно одной из версий, в деле не установлен убийца, однако юрист с этим не согласна.

«Всем известно, что есть лицо, ему предъявлено обвинение и это Шляфман (концертный директор Талькова Валерий Шляфман. — Прим. ФАН). То, что он скрывается в другой стране, — это другой вопрос», — подчеркнула собеседница издания.

Аверина отметила, что согласно российскому законодательству, бывшему сотруднику покойного артиста могут предъявить обвинения по статье «Убийство с особой жестокостью» и заочно. Кроме того, она добавила, что Шляфман не единственный, кого необходимо привлечь к ответственности.

Global Look Press / Evguenii Matveev/Russian Look

«Азиза, которая причастна к убийству, о чем у нас, кстати, тоже есть ходатайство. Пусть она не скрывалась от следствия как Шляфман, но ее роль там тоже должна быть определена. И она не просто граничит с уголовным преступлением, она, роль эта, — преступна», — сообщила Аверина.

Адвокат по делу Талькова искренне возмущена, что лица, которых можно считать причастными к смерти известного артиста, выступают на центральном телевидении. Она считает, что все виновные должны понести соответствующее наказание.

Ранее расследование убийства Талькова прокомментировала подруга семьи артиста Ирина Красильникова. Она уверена, что дело о смерти звезды необходимо передать в суд.