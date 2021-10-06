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Владимир Путин подтвердил готовность РФ к работе по стабилизации энергорынка

  /   Обновлено: 06 октября 2021 15:18
Экономика
Владимир Путин подтвердил готовность РФ к работе по стабилизации энергорынка
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 6 октября. Россия готова к работе по стабилизации мирового рынка энергетики, заявил президент страны Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что этот процесс должен строиться на коммерческой основе. Российский лидер также отметил необходимость учитывать интересы всех участников энергетического рынка.

Стоимость газа на европейском рынке продолжает бить рекорд за рекордом. Котировки голубого топлива уже приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Еще в августе газ торговался на биржах по 500 долларов. Однако на фоне резкого роста спроса текущих объемов предложения оказалось недостаточно, что и стало основной причиной непрекращающегося повышения цен на топливо.

Как ранее отметил Путин, страны ЕС допустили ошибку, сделав ставку на краткосрочные газовые контракты. Россия же, в свою очередь, остается надежным поставщиком и полностью выполняет свои обязательства перед покупателями.

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