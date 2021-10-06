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Путин: Россия превысит обязательства по поставкам газа через Украину

  /   Обновлено: 06 октября 2021 15:11
Экономика
Путин: Россия превысит обязательства по поставкам газа через Украину
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 6 октября. Российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что сейчас наблюдаются всякого рода спекуляции на тему украинского транзита. При этом, по словам Путина, Россия поставляет через Украину на европейский рынок не менее 40 млрд кубометров голубого топлива ежегодно.

За последние девять месяцев «Газпром» увеличил прокачку газа через Украину на 8%, что выше текущих обязательств компании, указал российский президент. Он добавил, что холдингу невыгодно дальнейшее наращивание украинского транзит, поскольку поставки по новым маршрутам обходятся дешевле.

Владимир Путин ранее указал на ошибки Европы, сделавшей ставку на краткосрочные газовые контракты. Как отметил президент, энергетический рынок не терпит суеты, так как инвестиционные планы компаний носят долговременный характер.

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