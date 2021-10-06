В Техасе требуют посмертно помиловать Джорджа Флойда

Остин, 6 октября. Совет по условно-досрочному освобождению штата Техас рекомендовал посмертное помилование Джорджа Флойда по делу о наркотиках в 2004 году, за которое он отсидел 10 месяцев. Все семь членов высказались за отмену наказания.

A Texas parole board unanimously recommended a posthumous pardon for George Floyd over a 2004 drug conviction involving a narcotics officer who prosecutors said fabricated evidence. The final decision will be made by Gov. Greg Abbott. https://t.co/ayxV6fEe7r — The New York Times (@nytimes) October 5, 2021

Запрос на пересмотр дела 2004 года отправил около пяти месяцев назад адвокат семьи Флойда Эллисон Матис. В нем говорится, что бывший офицер полиции Хьюстона Джеральд Гойнс солгал, описывая обстоятельства ареста афроамериканца. Дело стало одним из целой череды нарушений, связанных с этим полицейским. Прокуроры отменили 160 обвинительных приговоров, в которых фигурировал Гойнс из-за того, что он подделывал доказательства. В ходе рейда в 2019 году, которой также был незаконно санкционирован, погибли два человека: 59-летний Дэннис Таттл и его жена, 58-летняя Рогена Николас. Экс-полицейский так и не признал себя виновным.

Рекомендация совета теперь будет направлена губернатору штата Грегу Эбботу для принятия окончательного решения.

12 апреля суд округа Харрис в штате Техас также поддержал резолюцию о посмертном помиловании афроамериканца по делу о наркотиках.

Резонансное дело

Смерть Джорджа Флойда при аресте сотрудником правоохранительных органов Миннеаполиса Дереком Шовиным вызвала широкий резонанс в США. Этот случай стал поводом для массовых протестов в Америке и по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией. Для охраны порядка власти привлекли Национальную гвардию, во многих городах был введен комендантский час.

Суд присяжных 21 апреля признал Шовина виновным по нескольким пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Флойду по неосторожности. Экс-полицейского осудили на 22,5 года тюрьмы.