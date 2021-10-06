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В Техасе требуют посмертно помиловать Джорджа Флойда
Весь мир
В Техасе требуют посмертно помиловать Джорджа Флойда
wikipedia.org  /  Singlespeedfahrer / CC0

Остин, 6 октября. Совет по условно-досрочному освобождению штата Техас рекомендовал посмертное помилование Джорджа Флойда по делу о наркотиках в 2004 году, за которое он отсидел 10 месяцев. Все семь членов высказались за отмену наказания.

Запрос на пересмотр дела 2004 года отправил около пяти месяцев назад адвокат семьи Флойда Эллисон Матис. В нем говорится, что бывший офицер полиции Хьюстона Джеральд Гойнс солгал, описывая обстоятельства ареста афроамериканца. Дело стало одним из целой череды нарушений, связанных с этим полицейским. Прокуроры отменили 160 обвинительных приговоров, в которых фигурировал Гойнс из-за того, что он подделывал доказательства. В ходе рейда в 2019 году, которой также был незаконно санкционирован, погибли два человека: 59-летний Дэннис Таттл и его жена, 58-летняя Рогена Николас. Экс-полицейский так и не признал себя виновным.

Рекомендация совета теперь будет направлена губернатору штата Грегу Эбботу для принятия окончательного решения.

12 апреля суд округа Харрис в штате Техас также поддержал резолюцию о посмертном помиловании афроамериканца по делу о наркотиках.

Резонансное дело

Смерть Джорджа Флойда при аресте сотрудником правоохранительных органов Миннеаполиса Дереком Шовиным вызвала широкий резонанс в США. Этот случай стал поводом для массовых протестов в Америке и по всему миру, которые возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и стычками с полицией. Для охраны порядка власти привлекли Национальную гвардию, во многих городах был введен комендантский час.

Суд присяжных 21 апреля признал Шовина виновным по нескольким пунктам: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти Флойду по неосторожности. Экс-полицейского осудили на 22,5 года тюрьмы.

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