В Техасе требуют посмертно помиловать Джорджа Флойда

Остин, 6 октября. Совет по условно-досрочному освобождению штата Техас рекомендовал посмертное помилование Джорджа Флойда по делу о наркотиках в 2004 году, за которое он отсидел 10 месяцев. Все семь членов высказались за отмену наказания.

A Texas parole board unanimously recommended a posthumous pardon for George Floyd over a 2004 drug conviction involving a narcotics officer who prosecutors said fabricated evidence. The final decision will be made by Gov. Greg Abbott. https://t.co/ayxV6fEe7r