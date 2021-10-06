Испытания «Цирконов» с фрегата «Адмирал Горшков» могут начаться до конца 2021 года

Москва, 6 октября. Успешные запуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки ВМФ РФ позволят провести госиспытания ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» до конца года.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС, что после двух успешных пусков ракет с подводной лодки для начала государственных испытаний с надводного носителя нет никаких препятствий. По предварительным данным, они могут начаться в ноябре текущего года.

Отметим, что 4 октября российское оборонное ведомство сообщило о проведении первых двух испытательных пусков «Циркона» с подлодки проекта 885 «Северодвинск» — из надводного и подводного положений. Подчеркивалось, что комплекс систем управления вооружением субмарины и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний.

Ранее сообщалось, что Россия на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в разработке гиперзвукового оружия. В США признают свое отставание в этой сфере, а также пытаются ускорить работу по созданию гиперзвуковых систем, передает infox.