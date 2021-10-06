Путин рассказал об ошибках Европы в газовых контрактах

Москва, 6 октября. Мировой энергетический рынок не терпит суеты, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что политика краткосрочных контрактов, которую проводит ЕС, оказалась ошибочной.

Цены на газ в Европе продолжают устанавливать новые рекорды. Накануне котировки преодолели отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров, а сегодня уже приблизились к 2000 долларов.

«Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам, какие мы наблюдаем на европейском рынке», — заявил Владимир Путин.

Он добавил, что Россия остается надежным поставщиком газа как в Европу, так и в Азию. Президент подчеркнул, что отечественные поставщики полностью выполняют свои обязательства. «Газпром», по словам президента, ни разу не отказывался от увеличения поставок.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил о готовности Москвы к переговорам по новым газовым контрактам. Он также отметил, что кризис на европейском энергорынке вызван целым рядом экономических факторов и только непрофессионалы могут видеть в этом вину России.