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Фотофиксация и штрафы: в Ленобласти ищут новые способы борьбы со стихийными свалками
Общество
Фотофиксация и штрафы: в Ленобласти ищут новые способы борьбы со стихийными свалками
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

В среду, 6 октября, в студии медиацентра «Патриот» прошел брифинг зампредседателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленинградской области и Санкт-Петербургу Натальи Калягиной. Встреча была приурочена к Всемирному дню охраны мест обитаний.

Этот международный праздник призван привлечь внимание людей к проблеме сохранения среды обитания фауны. В преддверии праздника президент России Владимир Путин потребовал от правительства в ближайшие годы решить проблему мусорных полигонов в российских городах. Открытые свалки в черте населенных пунктов должны быть ликвидированы.

Как решается проблема открытых полигонов в Петербурге и Ленинградской области? Какими методами лучше приучать население к бережному отношению к природе — штрафами или воспитанием? Как может выглядеть вторая жизнь бытового мусора? На эти и другие вопросы ответила Наталья Калягина в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Поручение президента относительно мусорных полигонов в городах — довольно своевременное и верное, уверена Калягина. Свалки вредят и природе, и человеку, и животным. Последних они привлекают как возможность раздобыть пропитание весьма легким способом, а такая пища приводит к различным болезням и заражениям.

Картину усугубляют и стихийные мусорные свалки, которые образуются вдоль дорог и в местах отдыха людей: в лесах, у рек и озер. Конечно, благодаря субботникам, которые проводят активисты и Всероссийское общество охраны природы, таких свалок становится меньше. Но пока люди не начнут относиться к утилизации мусора сознательно, это больше напоминает борьбу с ветряными мельницами: одни мусорят — другие убирают, и так по кругу.

Пока эта сознательность в гражданах еще дремлет, в Ленобласти решили ускорить ее пробуждение с помощью штрафов. Как рассказала Калягина, в регионе разрабатывается новый законопроект, который позволит на основе фото- и видеофиксации штрафовать людей, выбрасывающих мусор в ненадлежащих местах.

Фотофиксация и штрафы: в Ленобласти ищут новые способы борьбы со стихийными свалками
Федеральное агентство новостей  / 

«Об этом законопроекте мы говорили на общественном совете при губернаторе Ленобласти. Особенность в том, что можно будет сделать фотофиксацию нарушителя и для выписки штрафа этого будет достаточно. Причем подать эти данные можно будет и анонимно. Сейчас с юристами прорабатываются нюансы схемы подачи заявлений и их обработки, а также размеры штрафных санкций. Планируется, что с 1 января 2022 года этот законопроект войдет в регламент нашей жизни», — пояснила эколог.

Она добавила, что законопроект коснется не только нарушений, связанных с мусором, но и заезда автомобилей на лесную территорию, к озеру или к другому водоему для мойки транспортного средства. Если новый законопроект действительно начнет работать, не исключено, что к нему подключится и Петербург, уверена Калягина.

Фотофиксация и штрафы: в Ленобласти ищут новые способы борьбы со стихийными свалками
pererabotka.pro  / 

Что касается крупных мусорных полигонов, то и здесь сдвиги в положительную сторону есть. У Ленинградской области и Санкт-Петербурга появился общий региональный оператор. Это позволит в ближайшие годы ликвидировать свалки и осуществлять переработку мусора на специальных заводах. Рассматриваются не просто варианты утилизации мусора — его планируется именно перерабатывать с последующим получением вторичного продукта, который можно будет продать.  

«Сейчас есть инновационные методики, когда мусор перерабатывается в какие-то материалы, которые можно потом использовать. Например, есть технология, позволяющая переработать его в камни, которые потом можно использовать для строительства дорог», — пояснила Калягина.

Именно такой метод переработки отходов эксперт считает наиболее разумным. Но какие именно мусороперерабатывающие заводы появятся с Ленинградской области — пока не решено. По словам Калягиной, первое предприятие по утилизации мусора должно открыться уже к 2024 году.

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экология свалки мусорные полигоны утилизация мусора калягина
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