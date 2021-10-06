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Весь мир
Застрявшие в Кабуле российские журналисты вылетели на родину
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Застрявшие в Кабуле российские журналисты вылетели на родину
Весь мир
Застрявшие в Кабуле российские журналисты вылетели на родину
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 6 октября. Сотрудники российских СМИ, которые более месяца не могли покинуть столицу Афганистана из-за нестабильной работы международного аэропорта имени Хамида Карзая, вылетели из Кабула на родину.

На борту самолета, который в среду днем покинул воздушную гавань афганской столицы, находятся около 10 журналистов. Среди них — специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский, у которого в командировке сильно ухудшилось состояние здоровья, а также представители RT, РИА Новости и прочих крупных российских агентств и изданий.

Застрявшие в Кабуле российские журналисты вылетели на родину
Федеральное агентство новостей  / 

Помощь отечественным журналистам оказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, который прибыл в Кабул для открытия местного отделения организации. Его визит в Афганистан также неоднократно откладывался из-за проблем в функционировании аэропорта имени Хамида Карзая.

Застрявшие в Кабуле российские журналисты вылетели на родину
Федеральное агентство новостей  / 

Стоит отметить, что это уже второй визит президента ФЗНЦ в Афганистан после смены власти в республике. Первая поездка состоялась в середине августа, на ее итоги ранее в своем обширном материале обратили внимание журналисты The Wall Street Journal.

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кабул афганистан шугалей
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