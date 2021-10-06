Рожин: Есть причины, из-за которых Саакашвили действительно мог приуныть в тюрьме

Результаты грузинских выборов показали, что бывший глава государства Михаил Саакашвили, возможно, зря решил пойти ва-банк, вернувшись на родину. Об этом в интервью ФАН заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Задержанный 1 октября в Грузии экс-президент этой страны радикально изменился «психически и психологически» после нескольких дней заключения в тюрьме города Рустави. По крайней мере, так заявляет грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он убежден, что Саакашвили осознал: его решение вернуться на Родину, где в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, оказалось ошибкой.

«Он вошел в тюрьму с улыбкой, но теперь беспокоится лишь о том, как выбраться из тюрьмы», — заметил глава правительства, подчеркнув, что вместо ожидаемого экс-президентом «развалившегося государства», его встретила «хорошо организованная система».

Рожин заметил, что заявления Гарибашвили вряд ли могут претендовать на стопроцентную объективность, поскольку тот политически заинтересован в том, чтобы представить бывшего главу государства впавшим в уныние.

«Независимой оценки состояния Саакашвили перед нами нет, — сказал политолог. — Все, что мы можем лицезреть — это мнения лиц, явно заинтересованных в том, чтобы обозревать ситуацию либо резко негативно, либо резко позитивно. Например, сторонники экс-президента заявляют, что тот держится молодцом и вообще верит в лучшее. Однако надо признать, что Саакашвили явно переоценил шансы грузинской оппозиции на уже прошедших выборах, когда принимал решение вернуться на родину, чтобы поддержать ее».

Теперь, продолжил эксперт, вариантов легально сместить правящую «Грузинскую мечту» у сторонников экс-президента практически не осталось.

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«А это значит, что и законно освободиться в ближайшее время Саакашвили также не сможет, — подчеркнул собеседник ФАН. — Поэтому рискну предположить, что осознание таких отнюдь не радужных перспектив повлияло на его эмоциональный настрой. Он, мягко сказать, мог приуныть. Ведь, с одной стороны, президент Грузии отказывается миловать своего предшественника и настаивает на том, чтобы тот отсидел весь положенный срок, а с другой, нет никаких предпосылок для массовых протестов, которые могли бы спровоцировать власти выпустить Саакашвили из заточения».

Рожин считает, что если в ближайшее время в политической жизни Грузии и статусе бывшего президента ничего не изменится, все «просто привыкнут к тому, что тот сидит в тюрьме».

«И это из события, на которое надо реагировать, превратится в обыкновенную рутину, на которой нет смысла заострять внимание», — резюмировал политолог.

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