Олимпийский чемпион Беленюк хочет продать золото Игр-2020 ради благотворительности

Киев, 6 октября. Украинский борец Жан Беленюк хочет продать золотую медаль токийских Игр-2020, а вырученные средства направить на благотворительность.

Спортсмен поблагодарил свою команду, которая помогла завоевать награду наивысшей пробы на Олимпиаде. Он назвал золото Игр-2020 честью и гордостью Украины.

«Еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю, что надо провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям», — написал Беленюк в Facebook.

Беленюк на прошедших японских соревнованиях завоевал единственную золотую награду для национальной команды Украины. На его счету также серебро бразильской Олимпиады 2016 года.

После возвращения из Японии украинский борец подвергся атаке со стороны киевлян. Расисты угрожали Беленюку из-за его совместной фотографии с телеведущей Ольгой Скабеевой в 2016 году.