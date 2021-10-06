Всероссийское общество охраны природы поддержало введение штрафов за брошенный мусор

Санкт-Петербург, 6 октября. Заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленобласти и Санкт-Петербургу Наталья Калягина поддержала идею введения штрафов за брошенный мусор.

Калягина приняла участие в пресс-конференции, организованной в медиацентре «Патриот». Темой для обсуждения стали ликвидация свалок и охрана природных мест. Ранее президент России Владимир Путин поручил решить проблему свалок в течение ближайших нескольких лет. Положение прокомментировала эксперт.

«Это очень правильное поручение, потому что свалки вредят природе, но в первую очередь вредят нашим любимым животным. Потому что если животное находится рядом с населенным пунктом или той свалкой, которая есть и разрастается, конечно же, она привлекает их как возможность что-то съесть и достать себе пищу наиболее легким путем», — объяснила она.

Федеральное агентство новостей /

Как следствие, это приводит к распространению различных заболеваний, поскольку такое питание не подходит ни домашним питомцам, ни диким зверям. Кроме того, свалки крайне отрицательно сказываются на местах обитания животных.

«У нас в Ленобласти все меньше и меньше становится таких моментов, потому что мы, как Всероссийское общество охраны природы, постоянно участвуем в различных субботниках. И сейчас уже есть такой момент, что уже практически все крупные свалки вдоль дороги, их практически не осталось», — рассказала Калягина.

При этом общественница также выступила за идею введения штрафов, чтобы приучить население выбрасывать мусор не на природе, а в специальные помойки. По мнению Калягиной, в данном случае важно просвещать граждан на эту тему.

Сейчас в России разрабатывается законопроект, который позволит проводить фотофиксацию нарушений. В результате нарушители будут получать штрафы удаленно, например, через портал «Госуслуг».