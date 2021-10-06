Лавров призвал журналистов соблюдать тишину на пресс-конференции с иранским коллегой

Москва, 6 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров попросил журналистов разговаривать тише на пресс-конференции. Вместе с дипломатом в мероприятии участвовал его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Инцидент произошел в ходе выступления российского министра. Глава МИД отвечал на вопрос, когда иранский журналист решил записать на камеру комментарий по итогам встречи высокопоставленных лиц. Лавров обратил внимание на шум и указал на неприемлемость поведения корреспондента.

«Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров озвучил результаты переговоров с иранским коллегой. По итогам встречи Москва и Тегеран призывают власти Афганистана противостоять терроризму и бороться с незаконным трафиком наркотиков, подчеркнул глава российского министерства.