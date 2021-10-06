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В РАНХиГС опровергли фиктивное трудоустройство 12 сотрудников фонда мужа Раковой

  /   Обновлено: 06 октября 2021 14:45
Происшествия
В РАНХиГС опровергли фиктивное трудоустройство 12 сотрудников фонда мужа Раковой
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 6 октября. Центра общественных связей РАНХиГС предоставил ответ на вопрос о фиктивном трудоустройстве в вуз. Ранее о подобном инциденте с участием мужа вице-президента Сбербанка писали СМИ.

По словам представителей российской академии народного хозяйства, фиктивность трудоустройства в РАНХиГС невозможна. Все сотрудники высшего учебного заведения работают по жесткому регламенту, а также фиксируют все выполненные ими объемы в итоговых отчетах. Они, в свою очередь, регистрируются академией согласно действующему в РФ законодательству.

ФАН обратился за комментарием в РАНХиГС после того, как в Сети появились сведения о якобы причастности мужа вице-президента Сбербанка Марины Раковой к фиктивному трудоустройству 12 сотрудников своего фонда в вуз. Предполагалось, что стражи порядка задержали мужчину именно по этому поводу. Официального комментария от правоохранителей пока не поступало.

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