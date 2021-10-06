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Россия приостановила прямое авиасообщение с Марокко
Весь мир
Россия приостановила прямое авиасообщение с Марокко
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Рабат, 6 октября. Марокко и Россия приостановили прямое авиационное сообщение начиная со вторника, объявило посольство Москвы в Рабате.

«Перелеты транзитом через третьи страны под указанные ограничения не подпадают», — добавлено на странице представительства в Twitter.

 

 

Однако в публикации отмечено, что объездные маршруты доступны только для граждан РФ, в то время как по отношению к жителям североафриканского королевства режим въезда остается неизменным, то есть они могут попасть на территорию России только прямыми рейсами или через Беларусь.

Ни одна сторона к настоящему моменту не назвала причины такого решения, однако местные СМИ считают, что оно вызвано эпидемиологической ситуацией. В мае Москва объявила о возобновлении полетов с восемью странами, включая Марокко, после их длительной отмены в рамках мер по борьбе с COVID-19. В сентябре власти изменили условия для граждан королевства, разрешив им пользоваться прямыми перелетами или маршрутом через аэропорты Белоруссии.

В свою очередь веб-сайт Hespress сообщил, что вчерашнее объявление касается только двух рейсов в неделю — между Касабланкой и Москвой. Марокко также длительное время закрывало воздушное пространство на фоне борьбы с коронавирусом. Летом власти объявили о частичном возобновлении авиасообщения для того, чтобы позволить своим согражданам вернуться на родину.

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