Дочь Валерия Гаркалина удивили слухи о резком ухудшении состояния артиста

Москва, 6 октября. Дочь народного артиста России Валерия Гаркалина Ника опровергла сообщения о переводе актера в реанимационное отделение. По ее словам, с кинозвездой все в порядке.

Накануне Ника Гаркалина подтвердила, что артист попал в больницу. Говоря о нынешнем состоянии звезды фильма «Ширли-мырли», она назвала неправдой слухи о попадании артиста в реанимацию. Театральный продюсер была удивлена распространенным Mash сообщениям о состоянии 67-летнего Гаркалина, у которого выявили коронавирус.

«Mash знает больше, чем я», — сказала дочь актера в беседе с ФАН.

Она подчеркнула, что состояние артиста не ухудшилось. По ее словам, с Гаркалиным все в порядке.

В прессу просочилась информация о резком ухудшении состояния именитого артиста. Заразившийся коронавирусом Валерий Гаркалин якобы был подключен к кислороду, поскольку поражение его легких достигло отметки в 75%.