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Власти Польши заявили о причастности «Газпрома» к рекордному подорожанию топлива в Европе
Экономика
Власти Польши заявили о причастности «Газпрома» к рекордному подорожанию топлива в Европе
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Брюссель, 6 октября. Цены на энергоресурсы продолжают расти по искусственным причинам, которые якобы генерируются «Газпромом», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польский чиновник, выступая на пресс-конференции на неформальном саммите ЕС в Словении, отметил, что российская компания является «инструментом энергетической политики российского государства». Кроме того, он добавил, что Польша предупреждала Евросоюз о ценовом ралли на газовом рынке.

«Чтобы защитить конкурентоспособность польской и европейской промышленности, мы будем предлагать широкие решения в рамках дискуссии в Евросовете через две недели», — добавил премьер.

Газовые котировки в Европе продолжают стремительный рост. С начала дня цены на голубое топливо повысились более чем на 20%, достигнув нового исторического рекорда в 1900 долларов за тысячу кубометров. Российские и зарубежные эксперты полагают, что причина скачков — ожидание холодной зимы в Европе, низкие запасы голубого топлива в подземных хранилищах ЕС, а также затянувшаяся сертификация трубопровода «Северный поток — 2».

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Все новости / Экономика / Власти Польши заявили о причастности «Газпрома» к рекордному подорожанию топлива в Европе
Газпром польша цены на газ в европе
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