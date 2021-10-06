Власти Польши заявили о причастности «Газпрома» к рекордному подорожанию топлива в Европе

Брюссель, 6 октября. Цены на энергоресурсы продолжают расти по искусственным причинам, которые якобы генерируются «Газпромом», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польский чиновник, выступая на пресс-конференции на неформальном саммите ЕС в Словении, отметил, что российская компания является «инструментом энергетической политики российского государства». Кроме того, он добавил, что Польша предупреждала Евросоюз о ценовом ралли на газовом рынке.

«Чтобы защитить конкурентоспособность польской и европейской промышленности, мы будем предлагать широкие решения в рамках дискуссии в Евросовете через две недели», — добавил премьер.

Газовые котировки в Европе продолжают стремительный рост. С начала дня цены на голубое топливо повысились более чем на 20%, достигнув нового исторического рекорда в 1900 долларов за тысячу кубометров. Российские и зарубежные эксперты полагают, что причина скачков — ожидание холодной зимы в Европе, низкие запасы голубого топлива в подземных хранилищах ЕС, а также затянувшаяся сертификация трубопровода «Северный поток — 2».