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Синоптики Гидрометцентра проверили примету о красной рябине и морозах

  /   Обновлено: 06 октября 2021 14:29
Общество
Синоптики Гидрометцентра проверили примету о красной рябине и морозах
pixabay.com

Москва, 6 октября. Согласно народной примете, обильный урожай рябины предвещает холодную зиму. Российские биологи проверили, соответствует ли она действительности.

Специалисты Гидрометцентра России, совместно с группой ученых-биологов, изучили популярную примету о красной рябине и морозах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«За 100-110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина и приводило ли это к морозам. Оказалось, что нет. Были зимы и теплые», — отметил он в рамках пресс-конференции.

Также было опровергнуто мнение, согласно которому после суровой зимы наступает жаркое лето. По словам Вильфанда, доверие к подобным приметам является необоснованным, что и было проверено исследователями.

Как сообщалось ранее, жителей Санкт-Петербурга ожидают обильные снегопады в декабре. Холода прогнозируются в начале и конце месяца, в то время как середина декабря будет теплой, утверждает метеоролог Валерий Цепелев.

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