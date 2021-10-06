Кувейтские оппозиционные депутаты назвали два условия для начала диалога с правительством

Эль-Кувейт, 6 октября. Оппозиционные депутаты кувейтского парламента выдвинули правительству свои требования для начала «национального диалога», к которому ранее призвал эмир Наваф аль-Ахмед ас-Сабах.

Политическое устройство Кувейта подразумевает отсутствие партий при предоставлении существенных полномочий избранному парламенту. Они включают в себя возможность блокирования законов и проведения допросов назначенных министров. Несмотря на это, последнее слово остается за главой эмирата.

Kuwait's government and opposition lawmakers are expected to start talks this week in a bid to end a standoff that has hindered efforts to boost state finances https://t.co/8Kvk3COmwJ — The New Arab (@The_NewArab) October 6, 2021

Подобная ситуация препятствует проведению экономических и налоговых реформ, так как в кабмине и парламенте идет борьба между властными группировками. В настоящий момент ряд депутатов настаивает на допросе премьер-министра Сабаха аль-Халида ас-Сабаха по подозрению в коррупции. Дело в том, что еще весной парламент заинтересовался некоторыми министерскими назначениями, которые Ас-Сабах мог осуществить исходя из корыстных интересов. Также у депутатов имеются вопросы касательно неэффективной стратегии в области борьбы с пандемией коронавируса.

Оппозиционные законодатели заявляют, что их приоритетом на будущих переговорах является закон об амнистии для диссидентов, включая тех, кто штурмовал парламент в ходе «арабской весны» и сейчас находится в бегах за рубежом. Речь идет о событиях 16-17 ноября 2011 года, когда несколько сотен человек (преимущественно арабов без кувейтского гражданства) ворвались в здание законодательного собрания и пробыли в нем до утра, требуя предоставления им подданства и соответствующих прав, а также обвиненного в коррупции премьер-министра шейха Насера аль-Мухаммеда ас-Сабаха. К ним присоединились и несколько депутатов, сделавших данный шаг исходя из собственных соображений.

«Мы просим, ​​чтобы они взяли на себя обязательство по двум наиболее важным вопросам: объявить амнистию и снять неприкосновенность с премьер-министра до окончания диалога и возобновления заседаний [парламента]», — заявил депутат Мухаммад Баррак аль-Мутаир, член оппозиционного блока «31».

Частые конфликты и тупиковые ситуации во взаимодействии между кабмином и парламентом на протяжении десятилетий приводили к перестановкам в правительстве и роспуску заксобрания, что затормаживает принятие эффективных мер по уменьшению дефицита бюджета. В 2020/21 финансовом году он достиг рекордных 35,5 миллиарда долларов.

#Kuwait's budget deficit increased 174.8% in the 2020 - 21 year to 10.8 billion dinars ($35.5 billion), the finance ministry said on Saturday, nothing it was the highest deficit in the country's fiscal history. pic.twitter.com/GYcLQTK68U — Breaking News Saudi Arabia (@theSaudiNewsOff) August 8, 2021

Кувейт имеет давнюю историю отставок правительств из-за вражды с парламентом. Так, в 2001 году кабмин был расформирован из-за вотума недоверия министру юстиции. А в 2008 году правительство подало в отставку после того, как несколько министров заявили о невозможности исполнять свои обязанности из-за постоянного вмешательства парламента. После событий же 2011 года эмир распустил избранную в 2009 году ассамблею.

Одним из тяжелейших последствий частой смены кадров в органах власти в Кувейте является плохо проработанная экономическая стратегия. В основном это связано с тем, что в руководстве министерства финансов регулярно происходят перестановки. Сложившаяся ситуация усугубляется падением цен на нефть (главная статья экспорта), наблюдавшимся в последние годы, пандемией коронавируса, а также наложенным запретом парламента на государственные заимствования.