Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 15:58
15:57
Происшествия
Дом престарелых загорелся в Новой Москве
15:55
Экономика
Путин спрогнозировал темпы потребления нефти до 2045 года
15:53
Общество
Непривитых от COVID-19 пенсионеров Волгоградской области могут отправить на самоизоляцию
15:51
Спорт
Глушаков не сыграет за сборную России против Словакии и Словении
15:51
Политика
Бывший президент Афганистана Гани готовил побег из страны на протяжении нескольких дней
15:51
Весь мир
Палестинцы выкрали сотни единиц оружия со складов армии Израиля
15:49
Происшествия
Суд арестовал организатора полета на разбившемся в Лыткарине вертолете
15:46
Происшествия
В Дагестане дождь разрушил часть стены «Ворот Шамиля» XIX века
15:46
Происшествия
СК опубликовал подробности крушения частного судна в Белом море
15:45
Весь мир
Застрявшие в Кабуле российские журналисты вылетели на родину
Все новости

Семья Талькова добивается передачи дела об убийстве музыканта в суд

  /   Обновлено: 06 октября 2021 14:37
Общество
Семья Талькова добивается передачи дела об убийстве музыканта в суд
Global Look Press  /  Yurii Zheludev

Санкт-Петербург, 6 октября. Подруга семьи погибшего музыканта Игоря Талькова Ирина Красильникова прокомментировала расследование дела об убийстве певца, которое произошло 30 лет назад.

Смерть Талькова повергла в шок поклонников. Расследование до сих пор идет, ищут виновника тех страшных событий. Дело было возобновлено в 2018 году. По словам Красильниковой, следователь подтвердил, что единственным убийцей музыканта был Валерий Шляфман.

«Наша сторона добивается передачи дела в суд, чтобы закончились эти ненужные разговоры. Слишком много доказательств против этого гражданина», — сказала подруга семьи покойного музыканта в интервью ФАН.

Вдову Талькова Татьяну, по словам Красильниковой, никогда не устроит версия о случайном убийстве музыканта. Все было подготовлено и спланировано, убеждена она.

Красильникова возмущена тем, как ведут себя федеральные каналы в истории об убийстве Талькова. Она не понимает, почему СМИ стоят не на стороне пострадавших, а «отмазывают» человека, совершившего преступление.

Трагедия произошла во дворце спорта «Юбилейный» во время концерта 6 октября 1991 года. Следователи установили, что между представителями Талькова и певицы Азизы произошел конфликт из-за очередности выступления артистов. В какой-то момент раздались звуки выстрела. Тальков получил ранение и скончался.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Семья Талькова добивается передачи дела об убийстве музыканта в суд
убийство тальков красильникова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru