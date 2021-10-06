Семья Талькова добивается передачи дела об убийстве музыканта в суд

Санкт-Петербург, 6 октября. Подруга семьи погибшего музыканта Игоря Талькова Ирина Красильникова прокомментировала расследование дела об убийстве певца, которое произошло 30 лет назад.

Смерть Талькова повергла в шок поклонников. Расследование до сих пор идет, ищут виновника тех страшных событий. Дело было возобновлено в 2018 году. По словам Красильниковой, следователь подтвердил, что единственным убийцей музыканта был Валерий Шляфман.

«Наша сторона добивается передачи дела в суд, чтобы закончились эти ненужные разговоры. Слишком много доказательств против этого гражданина», — сказала подруга семьи покойного музыканта в интервью ФАН.

Вдову Талькова Татьяну, по словам Красильниковой, никогда не устроит версия о случайном убийстве музыканта. Все было подготовлено и спланировано, убеждена она.

Красильникова возмущена тем, как ведут себя федеральные каналы в истории об убийстве Талькова. Она не понимает, почему СМИ стоят не на стороне пострадавших, а «отмазывают» человека, совершившего преступление.

Трагедия произошла во дворце спорта «Юбилейный» во время концерта 6 октября 1991 года. Следователи установили, что между представителями Талькова и певицы Азизы произошел конфликт из-за очередности выступления артистов. В какой-то момент раздались звуки выстрела. Тальков получил ранение и скончался.