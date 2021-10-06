Признаки нервной обстановки в Европе и ожиданий худшего: экономисты о росте цен на газ

Виной невероятного повышения цен на газ стала недальновидная политика властей Евросоюза в целом и многих европейских стран, которые слишком понадеялись на быстрый переход к возобновляемым источникам энергии, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.

Рост цен на газ

Фьючерсы на энергоноситель не останавливаются в своем ценовом росте в ходе торговой сессии. Ценник на топливо превысил уже 1900 долларов за тысячу кубометров.

Соответствующими данными располагает Лондонская межконтинентальная биржа ICE Futures. По информации площадки, активно дорожает фьючерс газа на ноябрь в рамках нидерландского хаба TTF. Сегодня он уже достигал уровня в 1550 долларов, затем преодолевал отметку в 1600 долларов и выходил за пределы 1700 долларов за тысячу «кубов».

Энергетический кризис

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев обратил внимание, что причины роста стоимости газа в Европе — прежние. Недостаточная заполненность хранилищ (на 15–20% меньше, чем обычно в это время), недостаточность предложения (поставки многих стран идут в Азию), опасения насчет холодной зимы и начало отопительного сезона.

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«Что касается энергетического кризиса, то он, по сути, уже начался. Разоряются компании в Европе, потому что не могут обеспечить поставки ресурсов клиентам по ранее обозначенным ценам, страны намерены на время отказаться от планов по декарбонизации и увеличить потребление угля. Это все — признаки очень нервной обстановки в Европе и ожиданий худшего. Газ как биржевой товар на это реагирует ростом. И, наверняка, тенденция продолжится», — пояснил Артем Деев.

Недальновидная политика

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заметила, что энергетический кризис в Европе уже идет с тех пор, как цены на газ начали чуть ли не ежедневно ставить исторические рекорды роста. Кроме того, рост цен на газ является одним из главных факторов роста цен на электроэнергию в Европе. Всему виной — недальновидная политика властей Евросоюза в целом и многих европейских стран, которые слишком понадеялись на быстрый переход к возобновляемым источникам энергии. Но эти источники в текущем году не только не сработали должным образом, но убедительно доказали, что для отказа от традиционных видов топлива — газа, атомной энергии и даже угля и мазута — время еще не пришло.

«Ветровые электростанции этим летом выработали из-за засушливой и безветренной погоды недостаточно электричества, а проекты запуска крупных солнечных электростанций в Испании, которые были запланированы на 2020–2021 годы, пришлось отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса», — пояснила Наталья Мильчакова.

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Так что, заметила эксперт, текущий европейский энергокризис является следствием слишком легкомысленного отношения Европы, особенно политических партий «зеленого» характера, к возобновляемым источникам энергии и сокращению потребления традиционных энергоресурсов. Кроме того, противодействие проамериканских сил в Европе и антироссийски настроенных государств к «Северному потоку — 2» тоже вносит свою лепту в энергокризис. Если бы «Северный поток — 2» запустили в эксплуатацию, как и планировалось раньше, в 2020 году или хотя бы не позднее середины текущего года, то цены на газ в Европе были бы вдвое-втрое ниже.

Экстремальные цены на топливо вкупе с ухудшением генерации энергии альтернативными источниками побудили Европейский союз создать специальную группу, которая бы проработала специальные методы воздействия на газовый сектор региона, чтобы стабилизировать обстановку.