Гидрометцентр пообещал россиянам зимнюю температуру около и выше нормы

Москва, 6 октября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил жителям страны о прогнозе погоды на предстоящую зиму.

Температура воздуха этой зимой будет около или выше нормы, рассказал специалист. При этом наибольшее повышение температуры ожидается в северных регионах государства.

«Это вероятностный прогноз. Мы его будем все время корректировать», — заявил Вильфанд.

Кроме того, специалист уточнил, что зарубежные метеорологи прогнозируют более теплую зиму. Подобные прогнозы о слишком холодной или повышенной температуре не могут вызывать доверия, считает руководитель Гидрометцентра.

Гидрометцентр спрогнозировал окончание бархатного сезона на юге страны. Вода в курортных городах Краснодарского края и Крыма остыла, дойдя до отметки в 16-21 градус тепла. Вместе с этим ушло и осеннее тепло, сообщили синоптики.