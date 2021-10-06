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Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

  /   Обновлено: 06 октября 2021 14:10
Общество
Валерия Гаркалина перевели в реанимацию
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 6 октября. Известного российского актера Валерия Гаркалина перевели в палату реанимации. За прошедшие сутки состояние звезды заметно ухудшилось.

Актер, известный по фильму «Ширли-мырли», попал в больницу с коронавирусом нового типа, что подтвердила его дочь Ника. Позже стало известно, что его состояние заметно ухудшилось из-за резкого падения уровня сатурации. Медики подключили его к кислороду под давлением, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно данным инсайдеров, у Гаркалина обнаружена критическая стадия пневмонии. Поражение легких выросло до 75%, хотя в начале лечения отмечалось, что оно не превышает и 50%. Несмотря на состояние, известный актер остается в сознании.

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здоровье гаркалин коронавирус
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