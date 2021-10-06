Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Москва, 6 октября. Известного российского актера Валерия Гаркалина перевели в палату реанимации. За прошедшие сутки состояние звезды заметно ухудшилось.

Актер, известный по фильму «Ширли-мырли», попал в больницу с коронавирусом нового типа, что подтвердила его дочь Ника. Позже стало известно, что его состояние заметно ухудшилось из-за резкого падения уровня сатурации. Медики подключили его к кислороду под давлением, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно данным инсайдеров, у Гаркалина обнаружена критическая стадия пневмонии. Поражение легких выросло до 75%, хотя в начале лечения отмечалось, что оно не превышает и 50%. Несмотря на состояние, известный актер остается в сознании.