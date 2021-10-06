Песков отреагировал на заявление «Солдатских матерей» о прекращении работы

Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не знает о заявлении организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», сообщившей о прекращении работы.

Согласно приказу ФСБ об «иноагентах», «Солдатские матери» больше не смогут помогать военнослужащим. По словам Песков, он не осведомлен, что начинается правоприменительная практика.

«Не знаю о заявлении комитета "Солдатских матерей". Это не связано с практикой. Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой», — заявил представитель Кремля.

Он посоветовал журналистам обратиться с соответствующим вопросом непосредственно к Федеральной службе безопасности.

Кроме этого, 6 октября Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с журналистом белорусской редакции «Комсомольской правды» Геннадием Можейко. Пресс-секретарь выразил надежду, что задержание мужчины не связано с его работой.