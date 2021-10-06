Кристина Орбакайте восхищена новым спектаклем Екатерины Варнавы

Москва, 6 октября. Певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram поделилась совместной фотографией с актрисой Екатериной Варнавой. В честь премьеры коллеги она подарила ей букет цветов, пишет Teleprogramma.pro.
Речь идет о новом шоу под названием «Абсолютно нага». Бывшая возлюбленная Дмитрия Хрусталева сыграла в нем главную роль и сама станцевала на пилоне.
После удачного выступления к артистке подошла Орбакайте и трогательно поздравила с премьерой. Она была одета в черную водолазку и длинную сетчатую юбку. Образ певица дополнила массивной золотой цепью. Варнаве зрительница преподнесла красивейший букет роз.
«Вчера в театре-кабаре Crave проходил закрытый показ невероятного шоу «Абсолютно нага» с восхитительной Екатериной Варнавой. Красота, юмор и эмоции просто зашкаливают! Как же здорово, когда красивые и талантливые люди вместе создают праздник! Браво», — рассказала Орбакайте.
Ранее Варнава придумала необычный способ пригласить всех на премьеру. Она показала на своей странице в instagram свое обнаженное тело. При этом все пикантные части тела были скрыты черной ширмой.
Одной из первых отреагировала на пост ее близкая подруга — певица Полина Гагарина. Она сообщила, что точно пойдет на премьеру.
Но некоторым подписчикам такая публикация по вкусу не пришлась.
«Еще одна, что не признается в возрасте! Достали уже все и всех!»
«Какой ужас. Никогда бы не подумала что она на такое тоже способна», — писали они.
Но кто-то, напротив, поддержал звезду и призвал не слушать хейтеров.
Ранее Екатерину Варнаву на пилоне сравнили с «курочкой на гриле».