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Кристина Орбакайте восхищена новым спектаклем Екатерины Варнавы
Общество
Кристина Орбакайте восхищена новым спектаклем Екатерины Варнавы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 октября. Певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram поделилась совместной фотографией с актрисой Екатериной Варнавой. В честь премьеры коллеги она подарила ей букет цветов, пишет Teleprogramma.pro

Речь идет о новом шоу под названием «Абсолютно нага». Бывшая возлюбленная Дмитрия Хрусталева сыграла в нем главную роль и сама станцевала на пилоне. 

После удачного выступления к артистке подошла Орбакайте и трогательно поздравила с премьерой. Она была одета в черную водолазку и длинную сетчатую юбку. Образ певица дополнила массивной золотой цепью. Варнаве зрительница преподнесла красивейший букет роз. 

«Вчера в театре-кабаре Crave проходил закрытый показ невероятного шоу «Абсолютно нага» с восхитительной Екатериной Варнавой. Красота, юмор и эмоции просто зашкаливают! Как же здорово, когда красивые и талантливые люди вместе создают праздник! Браво», — рассказала Орбакайте. 

Ранее Варнава придумала необычный способ пригласить всех на премьеру. Она показала на своей странице в instagram свое обнаженное тело. При этом все пикантные части тела были скрыты черной ширмой. 

Одной из первых отреагировала на пост ее близкая подруга — певица Полина Гагарина. Она сообщила, что точно пойдет на премьеру. 

Но некоторым подписчикам такая публикация по вкусу не пришлась. 

«Еще одна, что не признается в возрасте! Достали уже все и всех!»

«Какой ужас. Никогда бы не подумала что она на такое тоже способна», — писали они.  

Но кто-то, напротив, поддержал звезду и призвал не слушать хейтеров.  

Ранее Екатерину Варнаву на пилоне сравнили с «курочкой на гриле».

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Все новости / Общество / Кристина Орбакайте восхищена новым спектаклем Екатерины Варнавы
кристина орбакайте шоу-бизнес варнава инстаграм абсолютно нага
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