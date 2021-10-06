Кристина Орбакайте восхищена новым спектаклем Екатерины Варнавы

Москва, 6 октября. Певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram поделилась совместной фотографией с актрисой Екатериной Варнавой. В честь премьеры коллеги она подарила ей букет цветов, пишет Teleprogramma.pro. Речь идет о новом шоу под названием «Абсолютно нага». Бывшая возлюбленная Дмитрия Хрусталева сыграла в нем главную роль и сама станцевала на пилоне.

После удачного выступления к артистке подошла Орбакайте и трогательно поздравила с премьерой. Она была одета в черную водолазку и длинную сетчатую юбку. Образ певица дополнила массивной золотой цепью. Варнаве зрительница преподнесла красивейший букет роз.

«Вчера в театре-кабаре Crave проходил закрытый показ невероятного шоу «Абсолютно нага» с восхитительной Екатериной Варнавой. Красота, юмор и эмоции просто зашкаливают! Как же здорово, когда красивые и талантливые люди вместе создают праздник! Браво», — рассказала Орбакайте.

Ранее Варнава придумала необычный способ пригласить всех на премьеру. Она показала на своей странице в instagram свое обнаженное тело. При этом все пикантные части тела были скрыты черной ширмой.

Одной из первых отреагировала на пост ее близкая подруга — певица Полина Гагарина. Она сообщила, что точно пойдет на премьеру.

Но некоторым подписчикам такая публикация по вкусу не пришлась.

«Еще одна, что не признается в возрасте! Достали уже все и всех!» «Какой ужас. Никогда бы не подумала что она на такое тоже способна», — писали они.

Но кто-то, напротив, поддержал звезду и призвал не слушать хейтеров.

Ранее Екатерину Варнаву на пилоне сравнили с «курочкой на гриле».