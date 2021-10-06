Минэнерго ФРГ: процедура заполнения «СП-2» газом проводится для техпроверки

Берлин, 6 октября. Заполнение трубопровода «СП-2» газом необходимо и проводится для технической проверки, заявил представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

В ведомстве также заверили, что в скором времени предоставят подробную оценку соответствия российского проекта «Северный поток — 2» требованиям Евросоюза «в рамках предусмотренных для этого сроков». Процедура проверки в настоящий момент продолжается, добавили в Минэнерго.

«Мы приняли к сведению информацию о заполнении газом первой нитки "Северного потока — 2". Вопрос заполнения является частью разрешения об эксплуатации, которое выдало Горное управление Штральзунда», — добавила представитель.

Датское энергетическое агентство ранее объявило, что вторая нитка трубопровода «СП-2» соответствует всем требованиям, в том числе по вопросу сертификации. Кроме того, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG заявила о заполнении первой нитки газопровода в рамках тестирования.