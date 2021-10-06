Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 14:30
14:29
Общество
Синоптики Гидрометцентра проверили примету о красной рябине и морозах
14:29
Общество
Новые штрафы за вред экологии могут появиться в Ленинградской области в 2022 году
14:28
Общество
Семья Талькова добивается передачи дела об убийстве музыканта в суд
14:28
Происшествия
СК возбудил еще 4 уголовных дела по фактам пыток осужденных в Саратовской области
14:27
Общество
Кабмин выделил Ростову 682 млн рублей на ремонт канализации
14:26
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал петербуржцам, что бабье лето задержится еще на неделю
14:23
Происшествия
Два пакета с наркотиками изъяли у мигранта из Средней Азии на Восточном вокзале в Москве
14:22
Общество
Беглов, городской бюджет и другие «опасности» губернаторских отпусков в обзоре ФАН
14:22
Общество
Что нужно знать о правах на электросамокат в 2021 году
14:19
Происшествия
В квартире на Рябовском шоссе взорвалась водонагревательная газовая колонка
Все новости

Минэнерго ФРГ: процедура заполнения «СП-2» газом проводится для техпроверки

  /   Обновлено: 06 октября 2021 14:03
Экономика
Минэнерго ФРГ: процедура заполнения «СП-2» газом проводится для техпроверки
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 6 октября. Заполнение трубопровода «СП-2» газом необходимо и проводится для технической проверки, заявил представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

В ведомстве также заверили, что в скором времени предоставят подробную оценку соответствия российского проекта «Северный поток — 2» требованиям Евросоюза «в рамках предусмотренных для этого сроков». Процедура проверки в настоящий момент продолжается, добавили в Минэнерго.

«Мы приняли к сведению информацию о заполнении газом первой нитки "Северного потока — 2". Вопрос заполнения является частью разрешения об эксплуатации, которое выдало Горное управление Штральзунда», — добавила представитель.

Датское энергетическое агентство ранее объявило, что вторая нитка трубопровода «СП-2» соответствует всем требованиям, в том числе по вопросу сертификации. Кроме того, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG заявила о заполнении первой нитки газопровода в рамках тестирования.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минэнерго ФРГ: процедура заполнения «СП-2» газом проводится для техпроверки
газ северный поток 2 Минэнерго фрг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru