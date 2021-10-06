В последние несколько лет на улицах российских городов наблюдается настоящее нашествие электросамокатов. Немудрено, ведь этот вид транспорта дает своим владельцам массу преимуществ. Во-первых, самоходный друг не требует много места для парковки. Во-вторых, современные электросамокаты отлично подходят не только для коротких вылазок, но и для езды на значительные расстояния. И, наконец, водитель этого компактного транспортного средства может позволить себе такую роскошь, как передвижение без пробок, что особенно ценно в больших городах. Вот почему электросамокатом с удовольствием пользуются граждане всех возрастов и профессий.

Вместе с тем четко ответить на вопрос, требуется ли для управления электрическим самокатом водительское удостоверение, может далеко не каждый участник дорожного движения. С другой стороны, как известно, незнание правил не освобождает от ответственности. Сегодня ФАН разъясняет, нужны ли права на электросамокат в России в 2021 году, и напоминает о ключевых правилах использования этого транспортного средства — в том числе вступающих в силу в самом ближайшем будущем.

Федеральное агентство новостей /

Какие права нужны на электросамокат?

Еще не так давно электросамокаты неофициально приравнивались к простым самокатам и велосипедам. Однако с появлением на рынке моделей, развивающих скорость более 50 км/ч и обладающих мощностью выше 0,25 кВт, существенно повысился и риск дорожно-транспортных происшествий с участием водителей этих транспортных средств. При этом результатом таких ДТП нередко становилось травмирование граждан. Вот почему примерно с 2017 года было решено, что электрические самокаты следует отнести к транспортным средствам категории «М». Таким образом, электросамокаты были приравнены к квадроциклам, скутерам и мопедам. Права этой категории были созданы в 2013 году, и теперь для водителей электросамокатов они также обязательны.

Как можно получить права на электросамокат?

Претендовать на получение водительского удостоверения категории «М» могут лица старше 16 лет, прошедшие специальную медкомиссию и получившие справку о состоянии здоровья. Кроме того, обязательным условием будет обучение в лицензированной автошколе. Как и в случае с другими категориями, ученику придется сдавать теоретический экзамен, а вот практическая часть будет отличаться. Правила также допускают совмещение прав нескольких категорий.

Можно ли управлять электросамокатом без водительских прав?

Если скорость, развиваемая электрическим самокатом, не выходит за 50 км/ч, а его мощность не превышает 0,25 кВт, транспортным средством можно управлять без водительского удостоверения, так как такой электросамокат будет расцениваться как велосипед. А вот при управлении мощными моделями без соответствующего документа нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, доставка самоката на штрафную стоянку и запрет на его использование в течение определенного времени. Сотрудник ГИБДД вправе проверить документы на любой электрический самокат, но если, к примеру, авария произошла в пешеходной зоне с участием маломощного ТС, то такое происшествие будет рассматриваться лишь как конфликт пешеходов и не будет приравниваться к ДТП.

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Какие еще правила существуют для владельцев электросамокатов?

Тем временем по стране активно распространяют инициативу формирования специальных дорожек и стоянок, предназначенных для электросамокатов. Это не только сделает их использование более безопасным, но и приведет к некоторым изменениям в ПДД. К примеру, при наличии тротуара и велосипедных дорожек водители электросамокатов будут не вправе двигаться по пешеходной зоне. Если же таковых не предусмотрено, то на электрическом самокате можно ездить в крайней правой полосе, прижимаясь к обочине так близко, как это возможно. Но и это — лишь в том случае, если у вас имеются права на транспортное средство.

Немаловажно и то, что с весны 2021 года как электрический мобильный транспорт, так и простые самокаты и даже велосипеды, роликовые коньки будут классифицировать как средства индивидуальной мобильности. Такое решение принято для наилучшего контроля управляемости транспортом. Среди других важных нововведений — обязательное использование индивидуальных средств защиты (шлемов) и необходимость оснащать электросамокат фарами и светоотражателями, если им управляет ребенок от 7 до 14 лет. И, безусловно, управление любым ТС влечет за собой запрет на употребление алкогольных напитков. В ГИБДД считают, что подобные меры помогут сократить число ДТП по вине водителей электросамокатов и других мобильных транспортных средств.