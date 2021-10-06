Президент группы InfoWatch Касперская объяснила опасность сдачи биометрических данных

Москва, 6 октября. Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам отказаться от сдачи биометрических данных.

По словам специалиста, нет никакой гарантии, что эти данные не украдут или не продадут. Таким мнением Касперская поделилась в беседе с РИА Новости.

«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников», — подчеркнула она.

Главная опасность при внедрении биометрии заключается в том, что специалисты пока не умеют защищать и верифицировать эти данные. Например, россияне сдают отпечатки пальцев и фото лиц, однако их также могут фотографировать без ведома и согласия на улицах, в транспорте, в офисах и торговых центрах. Впоследствии злоумышленники могут использовать такую информацию в своих целях.

Как стало известно ранее, большая часть россиян будет оплачивать проезд биометрией к 2035 году. Такой прогноз содержится в транспортной стратегии РФ.