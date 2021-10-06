Лавров: Россия и Иран призвали власти Афганистана бороться с терроризмом

Москва, 6 октября. Россия и Иран призвали власти Афганистана к бескомпромиссной борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. В ходе итоговой пресс-конференции по результатам встречи Лавров сделал ряд заявлений.

По его словам, Москва и Тегеран призывают членов движения «Талибан»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ), пришедших к власти в Афганистане, бороться с терроризмом и незаконным трафиком наркотиков и оружия.

«Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности», — высказался глава МИД России.

Ранее военный эксперт Борис Рожин объяснил, какие шаги талибы предпринимают для признания на международном уровне и почему обострились отношения Афганистана с Таджикистаном. По его словам, талибы фактически контролируют почти всю территорию страны, за исключением небольших районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.