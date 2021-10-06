Палата представителей Ливии перенесла парламентские выборы на январь

Тобрук, 6 октября. Палата представителей Ливии внесла поправку в электоральный закон, постановив, что парламентские выборы пройдут в стране на 30 дней позже президентских, намеченных на 24 декабря.

Об этом заявил официальный представитель Абдалла Блехек на пресс-конференции в Тобруке после очередного заседания. Он добавил, что партии могут поучаствовать в избирательном процессе только в индивидуальном порядке. Возможность баллотироваться по спискам исключается.

«Палата представителей сосредоточила внимание на том, что голосование за президента станет решающим фактором перехода от нынешнего этапа к более стабильному. Через 30 дней, то есть в конце января, комиссия приступит к проведению парламентских выборов», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Блехек также указал, что новый законодательный орган должен пересмотреть количество мест и представительство избирателей в 13 округах Ливии. В свою очередь Высший государственный совет (ВГС) отклонил предложение о переносе сроков после того, как ранее не признал и одобренный документ, регламентирующий электоральный процесс.

В этом контексте ливийский депутат Али аль-Соул заявил, что правоустанавливающие полномочия входят в компетенцию Палаты представителей, а ВГС является органом, реализующим проведение выборов, и играет только консультативную роль. Он пояснил, что перенос голосования за парламент увеличивает шансы на успех и признание президентского избирательного процесса, тем более что Ливии нужен удовлетворяющий весь народ лидер, который положит конец существующему хаосу.