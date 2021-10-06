Anti-Bellum: Польша хочет отомстить России за «СП-2» ударом по Калининграду

Вашингтон, 6 октября. Поляки подбивают НАТО на достаточно опасную военную авантюру, с помощью которой они хотят отомстить России за реализацию проекта «Северный поток — 2».

Американский военный аналитик Рик Розофф в статье для портала Anti-Bellum пишет, что недавно министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал Россию якобы главным фактором ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, потому что она стремится к наращиванию своей военной мощи. По его словам, страны НАТО должны быть готовы дать эффективный ответ на все «угрозы», передает «ПолитРоссия».

Розофф считает, что подобными заявлениями польский министр «бьет в барабан», призывая Североатлантический альянс к серьезным и решительным действиям в отношении России. Эксперт напомнил, что Литва, Польша и Украина недавно проводили совместные военные учения, которые, по мнению аналитика, свидетельствуют об их подготовке к новым антироссийским выпадам.

Автор публикации не исключает, что страны НАТО готовят полноценный боевой поход на Калининградскую область. Дело в том, что Польша, Украина и Литва являются главными противниками проекта российского газопровода, который напрямую бьет по экономическим интересам этих стран. По мнению Розоффа, своими заявлениями министр Блащак фактически призывает НАТО отомстить России за «СП-2» ударом по Калининграду.

Ранее издание Infox писало, что Варшава продолжает политику борьбы с «СП-2». Она решила начать войну с немецкими судами, задействованными в логистических операциях по строительству трубопровода. Поляки призывают США и НАТО бойкотировать проект.