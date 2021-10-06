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Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 7 октября

  /   Обновлено: 06 октября 2021 13:45
Экономика
Центробанк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 7 октября
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 6 октября. Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют к рублю на 7 октября. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Согласно Центробанку, стоимость доллара составляет 72,5682 рубля и практически не изменилась по сравнению с предыдущим показателем. Регулятор снизил курс американской валюты на 0,04 копейки. Официальная стоимость евро уменьшилась на 24,72 копейки, до 83,9251 рубля.

По состоянию на 13:39 по московскому времени биржевой курс доллара составляет 72,67 рубля. Евро торгуется по 83,84 рубля. Котировки нефти марки Brent находятся на отметке 82,22 доллара за баррель, демонстрируя снижение на 0,62%.

Финансовый эксперт Максим Петроневич ранее назвал лучшее время для покупки иностранной валюты. Он также рекомендовал совершать обмен постепенно.

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