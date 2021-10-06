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Реальный номер телефона в сериале «Игра в кальмара» удалят из серий

  /   Обновлено: 06 октября 2021 13:48
Общество
Реальный номер телефона в сериале «Игра в кальмара» удалят из серий
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Лос-Анджелес, 6 октября. Американский стриминговый сервис Netflix отредактирует сцены из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара», в которых показан номер организаторов загадочной игры.

Как оказалось, номер принадлежит реальному человеку, которого буквально замучили звонками после премьеры сериала. Стриминговый сервис займется этим вопросом, удалит все частные данные из проекта, сообщает газета The Korea Times. Кроме того, платформа призывает всех зрителей воздержаться от дальнейших звонков и сообщений человеку, чьи данные были размещены в некоторых эпизодах.

Остросюжетный сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября, и спустя всего неделю он стал одним из самых популярных проектов, заняв первое место по просмотрам. История о бедняках из Южной Кореи возглавила не только общемировой рейтинг, но и топы в отдельных странах. По мнению кинокритиков, успех проекта обусловлен его социальным посылом, сообщает телеканал «360».

После премьеры режиссер Хван Дон-хек, равно как и актеры, стали известны во всем мире. Так, исполнительница роли северокорейской перебежчицы Хо Ен Чон стала обладательницей самого активного Instagram-аккаунта в мире. За девять дней она набрала девять миллионов подписчиков, а спустя еще неделю количество фолловеров приблизилось к отметке в 15 миллионов.

Несмотря на мировое признание, стриминговый сервис не спешит объявлять о начале работы над продолжением. В одном из интервью Хван Дон-хек признался, что если и возьмется за второй сезон, то привлечет к проекту группу сценаристов и профессиональных режиссеров. Слова прославившегося кинематографиста приводит портал «Дни.ру».

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netflix сериал игра в кальмара
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