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В США казнили афроамериканца, которого просил помиловать папа Франциск
Весь мир
В США казнили афроамериканца, которого просил помиловать папа Франциск
wikipedia.org  /  PD

Бонн Терре, 6 октября. Сотрудники тюрьмы города Бонн Терре, штат Миссури, казнили 61-летнего заключенного Эрнеста Джонсона за тройное убийство 27-летней давности. Мужчине сделали смертельную инъекцию пентобарбитала.

По данным сотрудников исправительного учреждения, Джонсон умер через девять минут после введения препарата. В своем последнем заявлении он сказал, что «сожалеет и раскаивается в том, что сделал» и поблагодарил тех, кто молился за него.

Губернатор Миссури Майк Парсон ранее отказал Джонсону в помиловании, заявив, что штат «готов к правосудию и исполнению законного приговора». Верховный суд также отказался остановить его казнь.

Помилование

За Джонсона вступились многие правозащитные организации, политики и общественные деятели.

Два члена Палаты представителей от Миссури Кори Буш и Эмануэль Кливер просили отменить казнь афроамериканца, потому что его дело было рассмотрено с нарушениями.

«Как и рабство, и линчевание до этого, смертная казнь увековечивает травмы, насилие и санкционированные государством убийства в черных сообществах. Мы настоятельно призываем вас исправить эти несправедливости, используя все доступные инструменты, включая право на помилование», — говорится в их совместном письме.

Также за мужчину вступился папа римский Франциск и призвал отменить казнь.

«Его Святейшество хочет поставить перед вами простой факт человечности г-на Джонсона и святости всей человеческой жизни», — написано в обращении из Ватикана.

Правозащитная организация Amnesty International США назвала казнь Джонсона «серьезной несправедливостью и трагедией».

Дело Джонсона

12 февраля 1994 года Джонсон одолжил пистолет 25-го калибра у 18-летнего сына своей подруги и находясь под действиями наркотиков, попытался ограбить магазин. В ходе нападения он застрелил троих работников: 46-летнюю Мэри Братчер, 57-летнюю Мейбл Скраггс и 58-летнего Фреда Джонса.

У мужчины был диагностирован фетальный алкогольный синдром, а также он потерял около одной пятой своей мозговой ткани, когда в 2008 году у него была удалена доброкачественная опухоль. Его адвокат пытался доказать, что он умственно отсталый, а по закону штата Миссури в таком случае нельзя применять смертную казнь. Однако после многолетнего разбирательства Верховный суд Миссури разрешил исполнение высшей меры наказания.

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сша смертная казнь миссури
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