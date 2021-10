В США казнили афроамериканца, которого просил помиловать папа Франциск

Бонн Терре, 6 октября. Сотрудники тюрьмы города Бонн Терре, штат Миссури, казнили 61-летнего заключенного Эрнеста Джонсона за тройное убийство 27-летней давности. Мужчине сделали смертельную инъекцию пентобарбитала.

A Missouri man was put to death Tuesday for killing three workers while robbing a convenience store nearly three decades ago. https://t.co/UbzbBQ5jyT

По данным сотрудников исправительного учреждения, Джонсон умер через девять минут после введения препарата. В своем последнем заявлении он сказал, что «сожалеет и раскаивается в том, что сделал» и поблагодарил тех, кто молился за него.

Губернатор Миссури Майк Парсон ранее отказал Джонсону в помиловании, заявив, что штат «готов к правосудию и исполнению законного приговора». Верховный суд также отказался остановить его казнь.

За Джонсона вступились многие правозащитные организации, политики и общественные деятели.

Два члена Палаты представителей от Миссури Кори Буш и Эмануэль Кливер просили отменить казнь афроамериканца, потому что его дело было рассмотрено с нарушениями.

Также за мужчину вступился папа римский Франциск и призвал отменить казнь.

Правозащитная организация Amnesty International США назвала казнь Джонсона «серьезной несправедливостью и трагедией».

