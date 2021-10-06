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EA Sports включила Овечкина, Кучерова и Василевского в топ-50 россиян в NHL 22
Спорт
EA Sports включила Овечкина, Кучерова и Василевского в топ-50 россиян в NHL 22
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 6 октября. Шесть российских хоккеистов попали в топ-50 компании EA Sports в игре NHL 22, международный выход которой запланирован на 15 октября.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стали лучшими российскими хоккеистами в НХЛ, вратарь «Тампы» Андрей Василевский — первый в рейтинге в своем амплуа, говорится на сайте лиги.

Седьмую строчку в рейтинге занял Кучеров, суммарно он набрал 92 балла. У капитана вашингтонского клуба Овечкина такое же количество баллов, но в общем рейтинге он занял восьмую строчку.

Ранее стало известно, что лучший новичок прошлого сезона Национальной хоккейной лиги Кирилл Капризов подписал пятилетний контракт с «Миннесотой» и готовится ко второму году в НХЛ. Ожидается, что за пять лет нападающий получит 45 миллионов долларов.

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