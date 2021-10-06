Жители Лазаревского рассказали об экстренной эвакуации из-за схода оползня

Ранее сильные ливни в Лазаревском районе вызвали сход оползня. Стихия полностью разрушила коттеджный поселок и прилегающие к нему дороги.

«Земля стала трескаться на глазах» — жители села Сергей-поле рассказывают, как буквально за несколько часов каменно-грязевой поток, сходящий с гор повредил все двадцать домов, из которых состоял поселок и разрушил все асфальтовое покрытие. Представители администрации, прибывшие на место и изучившие ущерб, нанесенный стихией, сообщили, что разрушенный жилой комплекс восстановлению не подлежит.

«В результате длительных проливных дождей активизировался оползневой процесс, в результате чего разрушен коттеджный поселок «Горная поляна», 20 коттеджей, находящихся там, не пригодны к проживанию. Дорога разрушена полностью. <…> Поселок не подлежит восстановлению. Этот вопрос был рассмотрен на заседании, которое провел на месте глава города Алексей Сергеевич Копайгородский», — заявил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Пострадавших в результате оползня нет, а все жители Сергей-Поля были эвакуированы в пункты временного размещения, находящиеся на территории пансионата «Аквалоо». Их обеспечили всем необходимым. Однако личные вещи и автотранспорт жильцов все еще находятся в разрушенном поселке. Непосредственные участники события рассказали о том, что им пришлось пережить.

«Просто вышли после того, как шум услышали и увидели на улице, что уже трещины возле дома. И начали быстро эвакуироваться. Я позвонила сразу в службу спасения 112, и дальше они вызвали все остальные службы, которые приехали. Отрезали нам газ, потому что газовая труба достаточно быстро порвалась. Видите, наклон дома? Вот это в течение нескольких часов произошло», — вспоминает жительница села Анжелика Бабаян.

«Дома стали ехать, все стало наклоняться. Тут просто было опасно находиться. Земля стала буквально на глазах трескаться. Дальше мы вызвали все спасательные службы. И сейчас мы не можем оттуда вывезти наши машины, эвакуировать их. Вещи, какие смогли, все подняли сюда. Пока больше нам никто ничем помочь не может», — жалуется на произошедшее пострадавшая Мария Дубовая.

В настоящий момент проводится оценка ущерба. Жители разрушенных построек высказывают опасения по поводу того, что компенсация может составить всего сто тысяч рублей при стоимости домов с участком до десяти миллионов.