Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 17:31
17:30
Шоу-бизнес
Дава стал новым членом жюри «Ледникового периода»
17:26
Армия
Замсекретаря Совбеза РФ Коков: США хотят укрепить военное присутствие в Центральной Азии
17:25
Весь мир
Пять компаний в США предложили своим работникам пенсию от BlackRock
17:24
Происшествия
Ресторатор, Оксимирон и Мэдиссон пришли поддержать Хованского в суде
17:24
Весь мир
Лидер турецких националистов возложил вину за безработицу на продавцов кебабов
17:23
Общество
В Суздальском кремле споют в честь 800-летия Александра Невского
17:23
Общество
В зоопарке Челябинска рассказали о состоянии отравившегося медведя
17:22
Видео
В Сети обсуждают новый автомобиль «Почты России»
17:20
Политика
Американские сенаторы призвали начать регулировать деятельность Facebook
17:18
Общество
Крутой парень и настоящий воин: музыканты вспоминают Игоря Талькова в день его памяти
Все новости

Жители Лазаревского рассказали об экстренной эвакуации из-за схода оползня
Видео

Ранее сильные ливни в Лазаревском районе вызвали сход оползня. Стихия полностью разрушила коттеджный поселок и прилегающие к нему дороги.

«Земля стала трескаться на глазах» — жители села Сергей-поле рассказывают, как буквально за несколько часов каменно-грязевой поток, сходящий с гор повредил все двадцать домов, из которых состоял поселок и разрушил все асфальтовое покрытие. Представители администрации, прибывшие на место и изучившие ущерб, нанесенный стихией, сообщили, что разрушенный жилой комплекс восстановлению не подлежит.

«В результате длительных проливных дождей активизировался оползневой процесс, в результате чего разрушен коттеджный поселок «Горная поляна», 20 коттеджей, находящихся там, не пригодны к проживанию. Дорога разрушена полностью. <…> Поселок не подлежит восстановлению. Этот вопрос был рассмотрен на заседании, которое провел на месте глава города Алексей Сергеевич Копайгородский», — заявил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Пострадавших в результате оползня нет, а все жители Сергей-Поля были эвакуированы в пункты временного размещения, находящиеся на территории пансионата «Аквалоо». Их обеспечили всем необходимым. Однако личные вещи и автотранспорт жильцов все еще находятся в разрушенном поселке. Непосредственные участники события рассказали о том, что им пришлось пережить.

«Просто вышли после того, как шум услышали и увидели на улице, что уже трещины возле дома. И начали быстро эвакуироваться. Я позвонила сразу в службу спасения 112, и дальше они вызвали все остальные службы, которые приехали. Отрезали нам газ, потому что газовая труба достаточно быстро порвалась. Видите, наклон дома? Вот это в течение нескольких часов произошло», — вспоминает жительница села Анжелика Бабаян.

«Дома стали ехать, все стало наклоняться. Тут просто было опасно находиться. Земля стала буквально на глазах трескаться. Дальше мы вызвали все спасательные службы. И сейчас мы не можем оттуда вывезти наши машины, эвакуировать их. Вещи, какие смогли, все подняли сюда. Пока больше нам никто ничем помочь не может», — жалуется на произошедшее пострадавшая Мария Дубовая.

В настоящий момент проводится оценка ущерба. Жители разрушенных построек высказывают опасения по поводу того, что компенсация может составить всего сто тысяч рублей при стоимости домов с участком до десяти миллионов.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Жители Лазаревского рассказали об экстренной эвакуации из-за схода оползня
сочи чп оползень лазаревское
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru