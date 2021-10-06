В Совфеде отвергли возможность введения локдауна из-за коронавируса в России

Москва, 6 октября. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко прокомментировала вероятность введения в стране общего локдауна из-за пандемии коронавируса нового типа.

Российские власти не станут вводить общефедеральный локдаун, несмотря на пандемию COVID-19. Спикер Совфеда добавила, что в разных регионах могут приниматься ограничения, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — отметила Матвиенко во время общения с представителями прессы.

Ранее на подобный вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Во время брифинга с журналистами он отметил, что введение локдауна в стране является нежелательным сценарием. В стране в приоритете точечные меры, направленные на борьбу с вирусом.