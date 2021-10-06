Беглов, городской бюджет и другие «опасности» губернаторских отпусков в обзоре ФАН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск. Эта новость оказалась довольно неожиданной на фоне не слишком приятных слухов, связанных с тем, как в Петербурге проходили сентябрьские выборы (достаточно вспомнить о серьезных претензиях главы ЦИК Эллы Памфиловой). В связи с этим ФАН решил вспомнить несколько любопытных историй из отпусков глав регионов. Но сначала некоторые подробности, касающиеся вакации петербургского градоначальника.

Как принимали бюджет

На заседании городского правительства был одобрен проект закона «О бюджете Санкт‑Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

Ресурс приводит фрагмент выступления Александра Беглова.

«Есть уверенность, что при сохранении экономических трендов к 2024 году объем собственных доходов бюджета Петербурга превысит 1 триллион рублей», — заявил губернатор.

При этом СМИ приводят некоторые подробности того, как проходило заседание. Сообщается, что губернатор не смог лично присутствовать на заседании городского правительства, в ходе которого рассматривался бюджет на 2022 год. Находясь в очередном отпуске, Беглов попытался связаться со Смольным по видеосвязи, но это удалось не сразу. Из-за технических неполадок члены городского правительства не смогли сразу услышать и увидеть губернатора — звук и картинка прерывались. Восстановить связь удалось, отключив изображение, после чего заседание продолжилось.

Где проводит отпуск петербургский губернатор и сколько он планирует отдыхать, неизвестно. Будут ли Беглова ждать по возвращении сюрпризы, покажет время.

Секс-скандал с губернатором Сипягиным

Один из самых громких скандалов последнего времени из числа отпускных «приключений» губернаторов связан с публикациями в СМИ в августе прошлого года. Тогда губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, находясь на отдыхе в Крыму, попал в поле зрения папарацци в компании молодой девушки.

О секс-скандале первыми рассказали журналисты издания Life.ru, которые запечатлели Сипягина в компании выпускницы РАНХиГС Елизаветы Игнатьевой. Сообщается, что Игнатьева работала помощником губернатора Владимирской области с марта 2019 по июль 2020 года.

Life утверждал, что, возможно, Сипягин отдыхал в люксе за бюджетный счет, «весело улыбался помощнице Лизе и мило похлопывал ее по фактурному заду в расслабленной атмосфере отеля». Руководителю региона поставили в вину, что, пока он отдыхает, «Владимирская область задыхается от COVID-19 и связанных с этим экономических проблем». Отметим, никаких доказательств, что губернатор отдыхал за бюджетный счет, предоставлено так и не было.

Представители Сипягина пообещали наказать сплетников в судебном порядке, но потом история заглохла. Кстати, по данным СМИ, это не первая история, когда Сипягина подозревают в излишнем интересе к женскому полу.

Пресс-служба губернатора Владимирской области /

Взятки в Воронеже

В марте 2021 года в отпуск отправился губернатор Воронежской области Александр Гусев и буквально за день до отъезда распорядился ликвидировать аффилированную с местными властями структуру — Агентство инноваций и развития социальных и экономических проектов (АИР). Главный скандал с АИР связан с его бывшим директором, а также бывшим вице-мэром Алексеем Антиликаторовым, которому грозит до 15 лет лишения свободы за получение взятки.

Недавно в Центральном райсуде Воронежа состоялось очередное заседание по делу Антиликаторова. Суд решил вызвать свидетелей, среди которых фигурируют действующие чиновники мэрии и бывший первый вице-мэр Сергей Курило, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки.

Впрочем, в руководстве Воронежской области отрицают, что ликвидация АИР была связана с уголовным делом в отношении бывшего руководителя.

Восхождение на Эльбрус

Прокуратура проверяет отдых на Эльбрусе нового губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Подробности скандальной поездки представителя КПРФ приводит «Коммерсант». Прокуратура будет разбираться с подозрениями в возможном использовании для губернаторского отдыха чартерного рейса и служебного автотранспорта.

Жалобу на Русских написал его бывший коллега по партии, депутат областного законодательного собрания Матвей Володарский. О поездке на Эльбрус Русских, избранный губернатором на сентябрьских выборах, сам рассказал в Instagram. По его словам, он дал себе зарок повторить восхождение в случае победы на губернаторских выборах.

«Это неописуемые чувства, которые важно испытать вновь. Стоя на вершине, несмотря на холод и ветер, приводишь мысли в порядок и черпаешь силы идти по жизни дальше», — написал Русских.

Автор обращения в прокуратуру Матвей Володарский обосновал свою жалобу тем, что, по его мнению, губернаторский вояж привел к неоправданным тратам, а деньги на поездку могли быть либо «позаимствованы» из бюджета, либо это был спонсорский подарок какого-то заинтересованного бизнесмена.

В правительстве области утверждают, что Русских и его команда ездили отдыхать на свои деньги. В авиакомпании «Вологодское авиационное предприятие» подтвердили, что в конце сентября действительно перевозили чиновников из Ульяновска в Минеральные Воды и обратно, но не стали распространяться, кто оплачивал рейс.

Стоимость восхождения на Эльбрус с проживанием источники «Коммерсанта» оценивают от 40 тыс. рублей до 100 тыс. руб. с человека.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

От Франции до Италии

Как уточняет издание, для кавказского турне Русских подобрал себе интересную компанию. Так, среди его гостей был замечен региональный министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин, уволенный прежним губернатором по статье «об утрате доверия». Увольнение последовало после скандала с поездкой Семенкина в отпуск в Ниццу на частном бизнес-джете в сентябре 2020 года.

Один из самых громких скандалов из-за отпускных «излишеств» глав регионов связан с пятидневным визитом в Италию в 2012 году нескольких десятков чиновников и депутатов из Волгограда во главе с тогдашним губернатором Волгоградской области Сергеем Боженовым. Скандал разразился нешуточный, там фигурировали и подозрения, что «банкет» был за бюджетные деньги, и обвинения в том, что команда губернатора предавалась бурным возлияниям. Хотя прокуратура в результате проверки нарушений в действиях Боженова не нашла, по мнению аналитиков, этот скандал мог ускорить его отставку в 2014 году.