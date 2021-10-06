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Компания по производству сырков «Б.Ю. Александров» может сменить владельца

  /   Обновлено: 06 октября 2021 13:14
Экономика
Компания по производству сырков «Б.Ю. Александров» может сменить владельца
wikipedia.org  /  Ra Boe

Москва, 6 октября. Группе компаний «Ростагроэкспорт» предложили перейти под контроль объединения «А1».

Ценные бумаги крупного производителя молочной продукции «Б.Ю. Александров» — ГК «Ростагроэкспорт» заинтересовали инвестиционную структуру объединения «Альфа-групп», которым владеют Михаил Фридман и Герман Хан. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источники издания сообщают, что организация «А1» уже предложила выкупить активы совладельцам «Ростагроэкспорта», которые сейчас спорят друг с другом по поводу будущего компании, так как в конце прошлого года умер один из основателей концерна Борис Александров.

Данное предприятие было создано в 1995 году Александровым, а также Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым. Наиболее известный бренд фирмы — «Б.Ю. Александров». Под данной маркой выпускаются сырки. Как подсчитали в «Союзмолоке», выручка «Ростагроэкспорта» в предыдущем году прибавила 16% и достигла 10,9 млрд рублей.

Руководителем группы в настоящее время является дочь Александрова Екатерина. Под ее управлением находятся товарные знаки «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров». По информации газеты, группа компаний оценивается в 50 млн долларов или 3,62 млрд рублей по текущему курсу.

Исследование Роскачества ранее показало, что сырки данной компании входят в число наиболее качественных творожных изделий в стране. Эксперименты продемонстрировали, что при производстве сырков используется настоящий шоколад, а не кондитерская глазурь.

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Все новости / Экономика / Компания по производству сырков «Б.Ю. Александров» может сменить владельца
фридман сырки молочная продукция Ростагроэкспорт Б.Ю. Александров А1
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