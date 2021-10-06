Испокон веков человек возделывал землю, чтобы прокормить себя, свою семью и членов общины. Доказательством служат орудия труда, которые археологи и по сей день находят во время раскопок. Земледельческий труд всегда считался тяжелым и остается таковым, несмотря на то, что на помощь фермеру приходит техника.

Далеко не все регионы и климатические зоны отличаются плодородными почвами, поэтому фермерам приходится прикладывать немалые усилия, чтобы добиться урожая. Густые леса, непроходимые болота, недостаточность водных ресурсов, засушливый или слишком холодный климат с рано наступающей зимой и поздно приходящим теплом — все эти препятствия вставали на пути первых всходов, становясь практически непреодолимой преградой, с которой вынуждены были бороться земледельцы.

В нашей стране сельское хозяйство всегда играло ведущую роль и, чтобы обратить внимание на эту важнейшую работу, в честь сотрудников этой сферы был учрежден отдельный праздник, который отмечается ежегодно во второе воскресенье второго осеннего месяца. В 2021 году торжественная дата выпадает на 10 октября.

ФАН поздравляет всех причастных и рассказывает об истории и традициях Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

История праздника

Как известно, в СССР сельскому хозяйству придавалось огромное значение. Многочисленные совхозы и колхозы кормили огромную страну и снабжали население самыми вкусными и полезными продуктами. За каждой буханкой свежевыпеченного хлеба, за каждым бидоном парного молока или кастрюлей домашнего наваристого борща стоял тяжкий труд тысяч простых людей, которые обрабатывали поля, подготавливали почву к посадкам, пропалывали сорняки, собирали урожай и заготавливали тонны кормов для животных и домашней птицы.

Работа тружеников села высоко ценилась. Для того чтобы лишний раз подчеркнуть ее значимость для всех граждан Советского Союза, было принято решение учредить сразу два праздника: Всесоюзный день работников сельского хозяйства и День работников пищевой промышленности, которые позднее решили все же объединить в один.

Несмотря на всю значимость события, определиться с точной датой его проведения не могли довольно долго, как, впрочем, и с полным названием. Ясность в этом отношении появилась уже после распада СССР — в 1999 году, когда праздник обрел, наконец, свое место в календаре и полноценное название. С тех пор на протяжении вот уже 22 лет День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают ежегодно во второе воскресенье октября, что весьма символично, поскольку именно в это время в большинстве регионов заканчивается сельскохозяйственный сезон и начинаются холода.

Федеральное агентство новостей /

Кого и как поздравляют

Безусловно, в первую очередь в этот день принято чествовать всех работников, занятых в сельском хозяйстве. Агрономы, агрохимики, почвоведы, агроинженеры, трактористы и машинисты, фермеры, энологи (специалисты по виноградникам и вину), зоотехники, операторы животноводческих комплексов, рыбоводы и пчеловоды — представители всех этих профессий принимают в свой адрес поздравления и слова благодарности за нелегкую работу.

В их честь устраивают народные гуляния, концерты, застолья в кругу коллег и близких, проводят выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции, на которых все желающие могут оценить плоды труда тех людей, которые посвятили себя сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности.

Если среди ваших знакомых или родных есть те, кто занят в этой сфере, обязательно найдите время, чтобы поздравить их и по возможности порадовать небольшим презентом. Пожалуй, лучшим подарком станет то, что позволит как следует отдохнуть после трудовых будней, забыть хоть на время о работе и расслабиться. Отлично подойдут подарочный сертификат на массаж, пара часов в русской баньке с профессиональным парильщиком, поход в ресторан или театр.