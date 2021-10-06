Ученые Лист и Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии по химии в этом году

Стокгольм, 6 октября. Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали ученые Биньямин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США.

Ученых наградили за разработку методов асимметричного органокатализа, который используют в химическом синтезе молекул. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук в Стокгольме.

Нобелевская неделя началась позавчера. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины. Отмечается, что в этом году награда составит около 1,2 млн долларов.

Нобелевский комитет ранее назвал лауреатов премии по физике. Ими стали исследователи Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи.