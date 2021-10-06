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Шойгу сообщил о применении новейших видов оружия на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 06 октября 2021 12:59
Армия
Шойгу сообщил о применении новейших видов оружия на учениях «Запад-2021»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 6 октября. Отработка новых форм и способов ведения боевых действий стала основой учений ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021», заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в ходе маневров впервые применялись некоторые виды новейшего вооружения и военной техники российского производства, в том числе ударные роботы. По его словам, подразделения ВДВ впервые в ночное время десантировались на современных БМД-4М. Шойгу отметил, что на учениях для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений активно задействовались беспилотники.

«Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой "стаи" ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника», — сообщил министр.

По его словам, высокие результаты при выполнении боевых задач показали дистанционно управляемые роботы. Он отметил, что в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались комплексы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».

Ранее Шойгу заявил, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» продемонстрировали возросшую выучку войск. Маневры показали способность ВС двух стран эффективно обеспечивать региональную безопасность.

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шойгу учения вооружение запад-2021
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