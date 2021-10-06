Шаляпин показал Малахову последнее сообщение от умершей супруги

В гости в студию придет Прохор Шаляпин, потерявший супругу Татьяну Клаудию Дэвис несколько дней назад. Женщина умерла от коронавируса.

Москва, 6 октября. Популярный российский телеведущий Андрей Малахов в Stories на своей странице в Instagram анонсировал предстоящую передачу «Прямой эфир», где будет обсуждаться одна из самых горячих тем последней недели.

«Если бы не эта свадьба, то, может быть, она была бы жива. И вот представляешь, она мне пишет: «Прохор, ты в итоге заразил». Могу тебе показать последнее сообщение, потому что это ужасно просто. Пожалуйста, Андрей», — говорит Прохор Шаляпин.

Сам Малахов, анонсируя выпуск, заявил, что Шаляпин расскажет о том, как пережил смерть 42-летней жены, которая скончалась всего через два месяца после свадьбы.

Стоит отметить, что проститься с супругой у певца не получилось. Ее кремировали вскоре после смерти.

Ранее музыкант объяснял свой отказ ехать на похороны супруги. По его словам, в США сейчас установлены свои сложные порядки по поводу кремации людей, умерших в результате осложнений от коронавируса.

Соответствующее заявление артист также сделал в ходе программы телеведущего Андрея Малахова.

«В Америке принято сразу же кремировать скончавшихся от коронавируса. Поэтому должным образом попрощаться с покойной мне так и не удалось», — заявил он.

Присутствующие на шоу гости отметили, что в ходе программы на знаменитости не было лица. Он действительно не смог сдержать чувств и «ревел белугой».

Ранее сообщалось, как Прохор Шаляпин призывал не втягивать его в скандалы после смерти супруги.