Шаляпин показал Малахову последнее сообщение от умершей супруги

Москва, 6 октября. Популярный российский телеведущий Андрей Малахов в Stories на своей странице в Instagram анонсировал предстоящую передачу «Прямой эфир», где будет обсуждаться одна из самых горячих тем последней недели.
В гости в студию придет Прохор Шаляпин, потерявший супругу Татьяну Клаудию Дэвис несколько дней назад. Женщина умерла от коронавируса.
«Если бы не эта свадьба, то, может быть, она была бы жива. И вот представляешь, она мне пишет: «Прохор, ты в итоге заразил». Могу тебе показать последнее сообщение, потому что это ужасно просто. Пожалуйста, Андрей», — говорит Прохор Шаляпин.
Сам Малахов, анонсируя выпуск, заявил, что Шаляпин расскажет о том, как пережил смерть 42-летней жены, которая скончалась всего через два месяца после свадьбы.