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Шаляпин показал Малахову последнее сообщение от умершей супруги
Шоу-бизнес
Шаляпин показал Малахову последнее сообщение от умершей супруги
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 6 октября. Популярный российский телеведущий Андрей Малахов в Stories на своей странице в Instagram анонсировал предстоящую передачу «Прямой эфир», где будет обсуждаться одна из самых горячих тем последней недели.

В гости в студию придет Прохор Шаляпин, потерявший супругу Татьяну Клаудию Дэвис несколько дней назад. Женщина умерла от коронавируса.

«Если бы не эта свадьба, то, может быть, она была бы жива. И вот представляешь, она мне пишет: «Прохор, ты в итоге заразил». Могу тебе показать последнее сообщение, потому что это ужасно просто. Пожалуйста, Андрей», — говорит Прохор Шаляпин.

Сам Малахов, анонсируя выпуск, заявил, что Шаляпин расскажет о том, как пережил смерть 42-летней жены, которая скончалась всего через два месяца после свадьбы.

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