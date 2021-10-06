Google запустит двухэтапную аутентификацию для 150 млн пользователей

Москва, 6 октября. Компания Google объявила о планах сделать двухэтапную аутентификацию для миллионов пользователей сервиса, а также YouTube. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Компания решила включить аутентификацию в два этапа ради повышения безопасности. Новшество хотят внедрить к концу 2021 года.

«Мы планируем автоматически дополнительно зарегистрировать 150 млн пользователей Google в [системе] двухэтапной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн ютуберов включили ее», — говорится в сообщении компании.

При двухэтапной аутентификации пользователям, чтобы зайти в аккаунт, необходимо совершить два действия. Например, ввести пароль, а затем одноразовый код, полученный по SMS. Таким образом злоумышленник не сможет попасть к данным пользователя без физического устройства с уникальным кодом.

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