Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 14:28
14:27
Общество
Кабмин выделил Ростову 682 млн рублей на ремонт канализации
14:26
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал петербуржцам, что бабье лето задержится еще на неделю
14:23
Происшествия
Два пакета с наркотиками изъяли у мигранта из Средней Азии на Восточном вокзале в Москве
14:22
Общество
Беглов, городской бюджет и другие «опасности» губернаторских отпусков в обзоре ФАН
14:22
Общество
Что нужно знать о правах на электросамокат в 2021 году
14:19
Происшествия
В квартире на Рябовском шоссе взорвалась водонагревательная газовая колонка
14:18
Происшествия
Начальника тюремной больницы под Саратовом уволили после видео с пытками заключенных
14:14
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам зимнюю температуру около и выше нормы
14:10
Общество
Валерия Гаркалина перевели в реанимацию
14:07
Происшествия
Последствия взрыва газа в доме на Рябовском шоссе в Петербурге сняли на видео
Все новости

Google запустит двухэтапную аутентификацию для 150 млн пользователей
Технологии
Google запустит двухэтапную аутентификацию для 150 млн пользователей
pixabay.com

Москва, 6 октября. Компания Google объявила о планах сделать двухэтапную аутентификацию для миллионов пользователей сервиса, а также YouTube. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Компания решила включить аутентификацию в два этапа ради повышения безопасности. Новшество хотят внедрить к концу 2021 года.

«Мы планируем автоматически дополнительно зарегистрировать 150 млн пользователей Google в [системе] двухэтапной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн ютуберов включили ее», — говорится в сообщении компании.

При двухэтапной аутентификации пользователям, чтобы зайти в аккаунт, необходимо совершить два действия. Например, ввести пароль, а затем одноразовый код, полученный по SMS. Таким образом злоумышленник не сможет попасть к данным пользователя без физического устройства с уникальным кодом.

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с ФАН рассказал о главных способах защиты личных данных. По его словам, есть несколько несложных вариантов для сохранения сведений в целостности.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Google запустит двухэтапную аутентификацию для 150 млн пользователей
google интернет аутентификация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru