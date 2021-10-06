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Еврокомиссия объяснила рыночными условиями рекордный рост цен на газ
Экономика
Еврокомиссия объяснила рыночными условиями рекордный рост цен на газ
wikipedia.org  /  pixabay free images / pixabay.com/photos/eu-european-commission-brussels-1232430

Брюссель, 6 октября. Существенное влияние на ситуацию с энергоресурсами оказали рыночные условия, заявил зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.

Сразу пять стран — членов Евросоюза обратились в ЕК с просьбой провести расследование из-за стремительно растущих цен на газ. Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Испании, Греции, Франции, Чехии и Румынии.

«Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет», — подчеркнул Тиммерманс.

Цены на голубое топливо в Европе в среду достигли очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за тысячу кубометров. На пике котировки достигли 1937 долларов. Однако спустя десять минут стоимость резко сократилась до 1679 долларов. По состоянию на 11:41 по Москве цена составляет 1765 долларов, что выше расчетной цены предыдущего дня на 27,4%.

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Франс Тиммерманс еврокомиссия цены на газ в европе
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