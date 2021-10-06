Меган Маркл подарила Кейт Миддлтон золотой браслет в знак примирения

Лондон, 6 октября. Супруга принца Гарри Меган Маркл подарила герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон дорогой подарок в знак примирения. Она преподнесла ей золотой браслет.

Конфликт между супругами наследников британского престола начался еще до того, как Меган Маркл стала официальной женой принца Гарри. Голливудская звезда готовилась к свадьбе с сыном принцессы Дианы и была вся на нервах. По некоторым данным, Маркл не сдержалась и повысила голос на Миддлтон из-за наряда подружек невест.

Супруга принца Гарри спустя несколько лет рассказала о произошедшем в беседе с американской журналисткой Опрой Уинфри. Она призналась, что сильно переживала из-за этой ситуации. По ее словам, она несколько дней подряд плакала перед свадьбой и срывалась на многих. Когда экс-актриса пришла в себя, она извинилась, в том числе перед Миддлтон.

Британский журналист и писатель Эндрю Мортон сообщил, что Миддлтон и Маркл уладили разногласия. В знак примирения супруга принца Гарри подарила герцогине браслет, сделанный калифорнийским ювелиром Лизетт Полни.

«Это было элегантное предложение мира. Обе женщины достаточно профессиональны, чтобы знать, что нет никакой пользы в проявлении несогласия или презрения», — написал он в биографии «Меган: голливудская принцесса».

Маркл и принц Гарри живут в Соединенных Штатах. Это вызвало негодование в королевской семье. В США у пары родился второй ребенок. В конце сентября появились слухи о третьей беременности герцогини Сассекской.