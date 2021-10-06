Песков назвал эмоциональным предложение США выслать 300 российских дипломатов

Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов.

По словам представителя Кремля, такое заявление со стороны Вашингтона является эмоциональным. Также он не исключил, что сенаторы не знают точное количество дипломатов РФ, находящихся на территории США.

«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве — это первое. Во-вторых, это скорее эмоциональные требования», — пояснил Песков журналистам.

Песков добавил, что из-за политики США в отношении России страдают жители обеих стран. Соединенные Штаты давно ведут курс на сворачивание отношений с Москвой, но ни к чему хорошему такие решения не привели. В результате неудобства испытывают россияне и американцы, которые не могут получить визы, заключил он.

Ранее российский сенатор Константин Косачев заявил, что пропорции количества дипломатов в обеих странах соблюдаются скрупулезно и на принципах взаимности. По его словам, статистика МИД России не вызывает никаких сомнений, так как она весьма прозрачна.