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Бой-реванш Джошуа — Усик может пройти в марте или апреле 2022 года
Спорт
Бой-реванш Джошуа — Усик может пройти в марте или апреле 2022 года
TACC  /  Frank Augstein

Лондон, 6 октября. Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой-реванш с представителем Украины Александром Усиком может состояться в марте или апреле будущего года.

Представитель британского боксера отметил, что в конце этого месяца он встретится с украинским промоутером Александром Красюком. Они обговорят детали и возможную дату второго поединка.

«Бой-реванш, думаю, пройдет весной — в марте или апреле. Дело в том, что у Усика очень неприятное рассечение, возможно, они уйдут на выходные», — передает слова Хирна DAZN.

Ранее Красюк сообщал, что бой-реванш может состояться в феврале или марте 2022 года.

Напомним, Усик завоевал четыре титула чемпиона мира в супертяжелом весе, победив Джошуа по итогам 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу боксеру. После боя украинец отметил, что ему предстоит провести реванш с британцем, поскольку такой пункт был прописан в договоре.

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