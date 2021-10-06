Экономист Лобода рассказал, что стоит за призывом Польши остановить «СП-2»

В ЕС под давлением экономической реальности оказались предприятия ЖКХ, химической и пищевой промышленности. Этот список будет расширяться, серьезная экономическая встряска на фоне энергетического кризиса становится неизбежной. Такое мнение ФАН высказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Призыв к НАТО

Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО и Евросоюз задуматься о противостоянии «вызовам», которые могут исходить от запуска «Северного потока — 2».

По его мнению, начало строительства «Северного потока — 2» является «ошибкой стратегического значения». Это не только перекрытие Москвой транзита газа на Украину, в Словакию или в обход Польши, считает он.

«Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», — сказал Дуда.

На кону — судьба экономики ЕС

Как отметил Андрей Лобода, цены на газ все выше, накал страстей также идет по восходящей. На кону — судьба восстановления экономики ЕС и благосостояние граждан Союза. Сегодня в ЕС под давлением экономической реальности оказались предприятия ЖКХ, химической и пищевой промышленности. Этот список будет расширяться, серьезная экономическая встряска на фоне энергетического кризиса становится неизбежной.

«Еще в середине августа цена одной тысячи кубометров газа в ЕС оценивалась рынком в 500 долларов, в сентябре цены удвоились, а сегодня утром цена ближайшего ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures превысила 1600 долларов. Российский сырьевой сектор стремительно набирает высоту, акции «Газпрома» ежедневно прибавляют по 2–3% ежедневно и устремились к отметке 400 рублей за акцию. Вполне вероятно, что по итогам текущего года эффективная экспортная цена газа достигнет диапазона 350–400 долларов, это почти в три раза выше прошлогоднего показателя», — пояснил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, для США и ЕС все складывается очень печально. Подрастает нефть, решение ОПЕК+ обнажило обострение отношений с США. Но дешевой нефти на рынке в ближайший месяц точно не приходится ждать, следующая цель по нефти находится на уровне 87 долларов за баррель Brent.

«Запад прикусил язык»

«Политики-русофобы на Западе сегодня прикусили свои языки. Обвинять Россию в свалившихся рукотворных бедах они могут только себя, поскольку именно они и являются вдохновителями премудрой регуляторной среды, директив, энергетических пакетов, борьбы с климатическими изменениями и атомной энергетикой. Да и газовая директива ЕС была специально принята европейскими политиками для борьбы с «Северным потоком — 2», — добавил Андрей Лобода.

По его словам, на фоне дефицита газа полякам можно было бы посетовать и на США. Ведь американские партнеры обещали помочь поставками СПГ, еще три года назад чуть ли ни в принудительном порядке Вашингтон настаивал на строительстве инфраструктуры в приморских странах Европы для перевалки сжиженного газа из США. Однако американский газ ушел к покупателям в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, цена топлива там значительно выше европейского ценника.

Федеральное агентство новостей /

«Польским политиками сегодня нужно понимать, что вмешательство политики в экономку приводит к непредсказуемым последствиям. Впрочем, России лучше и не комментировать психоз западных соседей, а он будет нарастать. Цены на газ к декабрю устремятся к 3000 долларов за 1000 кубометров», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.