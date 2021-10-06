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Милохин шепотом раскрыл истинное отношение Медведевой к Загитовой
Шоу-бизнес
Милохин шепотом раскрыл истинное отношение Медведевой к Загитовой
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 6 октября. Кумир молодежи, известный TikTok-блогер Даня Милохин раскрыл правду о взаимоотношениях двух успешных российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой,

Звезда соцсетей в этом году приняла участие в съемках популярного телешоу «Ледниковый период». Пару блогеру составила двукратная чемпионка мира в одиночном катании Медведева. Молодые люди часто дают совместные интервью, комментируют происходящее на проекте.

Во время одной из бесед представители СМИ поинтересовались у фигуристки, как она относится к ведущей ледового шоу на Первом канале Загитовой. Медведева стала объяснять, что ее коллега по льду неплохо справляется со своей обязанностью. Однако внимание журналистов привлек Милохин, который мило улыбался рядом со своей партнершей по проекту. Шепотом он раскрыл ее истинное отношение к фигуристке.

«Она ее не любит. Она ее не любит», — повторил блогер.

Telegram-канал Super отметил, что, несмотря на «вражеское» отношение друг к другу, спортсменки никогда не позволяют себе дурных слов. Однако Милохина это правило не касается, и он говорит то, о чем искренне думает.

По итогам первого выпуска «Ледникового периода» Милохин и Медведева проявили себя не лучшим образом. Во время выступления перед зрителями блогер уронил партнершу, однако это не сильно отразилось на их оценках, и пара заняла восьмое место в общем рейтинге.

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ледниковый период медведева фигурное катание загитова Милохин
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