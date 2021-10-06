Песков заявил о готовности России к переговорам по новым газовым контрактам

Москва, 6 октября. Россия готова вести переговоры о новых долгосрочных газовых контрактах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что кризис на европейском рынке газа связан с целым рядом экономических факторов. По словам пресс-секретаря российского лидера, только непрофессионалы могут видеть в этом вину Москвы. Представитель Кремля добавил, что компания «Газпром» близка к рекордным показателям поставок газа в Европу.

Тем временем стоимость голубого топлива на европейском рынке продолжает бить рекорды. В ходе сегодняшних торгов котировки сперва преодолели отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров, а после подскочили до 1900 долларов.

Ситуацию вокруг рекордных цен на энергоносители обсудят гости пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Эфир состоится 6 октября в 14:00 по московскому времени.