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Песков заявил о готовности России к переговорам по новым газовым контрактам

  /   Обновлено: 06 октября 2021 12:47
Экономика
Песков заявил о готовности России к переговорам по новым газовым контрактам
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 6 октября. Россия готова вести переговоры о новых долгосрочных газовых контрактах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что кризис на европейском рынке газа связан с целым рядом экономических факторов. По словам пресс-секретаря российского лидера, только непрофессионалы могут видеть в этом вину Москвы. Представитель Кремля добавил, что компания «Газпром» близка к рекордным показателям поставок газа в Европу.

Тем временем стоимость голубого топлива на европейском рынке продолжает бить рекорды. В ходе сегодняшних торгов котировки сперва преодолели отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров, а после подскочили до 1900 долларов.

Ситуацию вокруг рекордных цен на энергоносители обсудят гости пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Эфир состоится 6 октября в 14:00 по московскому времени.

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